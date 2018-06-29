Новый паркетник Lincoln Nautilus 2019 оценили в 41 335 долларов

В продаже появятся и другие версии. Здесь помимо Nautilus можно выделить версии Select, Reserve и Black Label. Цены на эти модели составят 45 540, 49 870 и 57 990 долларов соответственно.Автомобиль оснащается 2-литровым двигателем с мощностью в 245 лошадиных сил. За передачу крутящего момента на колеса будет отвечать автоматическая 8-ступенчатая коробка передач. Помимо этого стоит выделить наличие 18-дюймовых дисков, выполненных из алюминия. В салоне установлено два экрана с диагоналями 12,3 и 8,0 дюйма. В систему разработчики интегрировали полный набор активной системы безопасности.Для любителей полного привода специально будет предложена версия Lincoln Nautilus 2019 с 2,7-литровым двигателем V6, максимальная отдача которого 335 л.с.На рынок автомобиль выйдет уже текущим летом.