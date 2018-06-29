Павел и Маргарита Марсо продают свое имущество, чтобы навсегда уехать жить за границу

Однако сроки сдачи затянулись, супругам даже пришлось подать в суд на компанию, занимающуюся стройкой их дома, и даже отбили определенную сумму денег, но ключи от заветных собственных квадратных метров так и не получили.В итоге, вместо одного года ожидания Марсо ждали квартиру три, и после ее получения сразу же приступили к ремонту, который длился несколько месяцев. И вот ремонт окончен, семейство заехало в новое жилье, где у каждого была своя комната.Но не прошло и пары месяцев, как пользователи сети обнаружили, что Рита и Павел решили продать и эту квартиру. Объявление уже размещено, и цена установлена – 15 миллионов рублей.Фанаты помнят, что супруги давно мечтали переехать жить на Северный Кипр и, судя по всему, они все же решились на этот шаг. Теперь они продают «выстраданное» жилье, дабы потратить вырученные деньги на покупку дома за границей.Кроме того, в объявлениях о продаже поклонники нашли также однокомнатную квартиру, которую ранее Марсо планировали сдавать. Она оценена в 7 миллионов рублей.Скорее всего экс-участники намерены покинуть Россию окончательно, раз решили избавиться от всего имущества, которое их держит в этой стране. По крайней мере, в этом уверены их подписчики.