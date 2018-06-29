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Павел и Маргарита Марсо продают свое имущество, чтобы навсегда уехать жить за границу

Несколько лет назад экс-участники телепроекта «Дом-2» Павел и Маргарита Марсо решили продать свою двухкомнатную квартиру для того, чтобы приобрести жилье побольше. Они вложили деньги в долевое строительство, поверив в обещания застройщика, что в новый дом они заедут уже через год.

Однако сроки сдачи затянулись, супругам даже пришлось подать в суд на компанию, занимающуюся стройкой их дома, и даже отбили определенную сумму денег, но ключи от заветных собственных квадратных метров так и не получили.

Павел и Маргарита Марсо продают свое имущество, чтобы навсегда уехать жить за границу


В итоге, вместо одного года ожидания Марсо ждали квартиру три, и после ее получения сразу же приступили к ремонту, который длился несколько месяцев. И вот ремонт окончен, семейство заехало в новое жилье, где у каждого была своя комната.

Но не прошло и пары месяцев, как пользователи сети обнаружили, что Рита и Павел решили продать и эту квартиру. Объявление уже размещено, и цена установлена – 15 миллионов рублей.

Павел и Маргарита Марсо продают свое имущество, чтобы навсегда уехать жить за границу


Фанаты помнят, что супруги давно мечтали переехать жить на Северный Кипр и, судя по всему, они все же решились на этот шаг. Теперь они продают «выстраданное» жилье, дабы потратить вырученные деньги на покупку дома за границей.

Кроме того, в объявлениях о продаже поклонники нашли также однокомнатную квартиру, которую ранее Марсо планировали сдавать. Она оценена в 7 миллионов рублей.

Павел и Маргарита Марсо продают свое имущество, чтобы навсегда уехать жить за границу


Скорее всего экс-участники намерены покинуть Россию окончательно, раз решили избавиться от всего имущества, которое их держит в этой стране. По крайней мере, в этом уверены их подписчики.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:48
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