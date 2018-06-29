Подписчики Ольги Бузовой считают, что она «косит» под Дженнифер Лопес

«Косит под Дженнифер Лопес?», «Похожа на Jlo на этой фотке!!! Красотка!», «Ну, вылитая Джей Ло!», - писали в комментариях под снимками теледивы пользователи социальной сети Instagram.

К примеру, Олю неоднократно упрекали в схожести с Мадонной или Леди Гагой, а теперь ее начали сравнивать и с легендарной американской актрисой и певицей Дженнифер Лопес. И дело не в округлых формах, застрахованных на миллион долларов, а в образе.Все дело в том, что на новых фотографиях Бузова позирует с распущенными волосами, половина из которых собрана в хвост, а также внушительными серьгами в форме колец. Ее локоны были уложены с легкой небрежностью, что часто в своем образе использует Джей Ло.Стоит отметить, что Оля никак не отреагировала на подобные сравнения. Более того, подписчики заметили, что она вообще перестала отвечать им на комментарии.