Ученые открыли секреты древнеегипетской и древнегреческой косметики

Экспертами изучены шесть видов найденных образцов белил, помещенных для хранения в алебастровые, тростниковые или деревянные сосуды. С помощью радиоуглеродного анализа исследователи не только определили время изготовления косметики – 3500 - 2200 годы до нашей эры, так же определен способ приготовления древнего пигмента, имеющего как природное происхождение, так и полученный для косметики искусственным путем.При изучении возраста компонентов, французскими специалистами определено, что его возраст значительно старше емкостей хранения и захоронения, где он был найден. Этот факт указывает, что древними учеными использовался для белил состав природного материала. При датировании косметики одним периодом с временем погребения, у пигмента было бы искусственное происхождение. В процессе приготовления им поглощается из атмосферы углекислый газ, замечаемый при проведении радиоуглеродного анализа.В состав древних белил входил не только карбонат свинца, определено наличие минерала фосгенита (или хлоркарбоната свинца), встречающегося редко в естественной среде. Это вещество получается и искусственным методом, который использовали древние мастера. Новая технология поможет ученым определить не только возраст свинцовой косметики, реально так же датировать состав белого пигмента, являющегося наиболее важным в живописи.