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Алиана Устиненко вернулась к бывшему мужу Александру Гобозову

Алиана и Саша больше не скрывают свой роман. Один из участников реалити-шоу «ДОМ-2» показал романтический ролик, где можно видеть, насколько Гобозовы счастливы вместе.

Теперь поклонники ждут очередную свадьбу влюбленных.

Алиана Устиненко вернулась к бывшему мужу Александру Гобозову

О их воссоединении начали говорить задолго до того, как Алиана с сыном прилетела на "Остров любви", чтобы наладить отношения с экс-мужем. Пару месяцев назад в Интернет уже сливали переписку девушки с подружками, где она рассказала, что не прочь вернуться к бывшему супругу.

А сегодня появился видеоролик, где Саша тянется к Устиненко, чтобы поцеловать ее.

Алиана Устиненко вернулась к бывшему мужу Александру Гобозову

Больше всех воодушевлена происходящим экс-свекровь Алианы - Ольга Васильевна. Телебабушка уже пришла в студию телестройки, чтобы призвать забыть о прежних обидах.

«Я хочу, чтобы они снова были вместе ради Роберта. Ребенку нужны оба родителя. Возможно, тем, кто смотрит проект сложно поверить, но Алиана ко мне сейчас очень хорошо относится. Когда я болела, она меня навещала, продукты сумками привозила, заботилась», – рассказывает Сашина мама.

Но близкий приятель Гобозова Андрей Чуев не разделяет общего энтузиазма.

Алиана Устиненко вернулась к бывшему мужу Александру Гобозову

Бывший участник реалити-шоу убеждён, что Устиненко ведет себя очень неискреннее. Он обвинил Алиану в том, что она якобы является не совсем примерной матерью, припомнил постыдную историю из прошлого девушки.

Когда-то Алиана обвинила Ольгу Васильевну в воровстве. Отрицать факт она не стала, правда, и комментировать ситуацию не стала.

«Я приехала к ним в квартиру ранней осенью в легкой курточке, а когда уезжала уже был ноябрь. Снег шел, дождь, было холодно. Алиана дала мне куртку, чтобы я не замерзла, а потом сказала, что я якобы ее украла. Я куртку вернула, и мы забыли о той ситуации», – со слезами на глазах говорила тогда Ольга Васильевна.

Несмотря на прошлые обиды, бабушка Роберта уверена, что воссоединение с Сашей пойдет на пользу и сыну и Алиане.

Алиана Устиненко вернулась к бывшему мужу Александру Гобозову

«Семья Гобозовых воссоединилась. Какие же они милые, когда у них все хорошо», – напрямую рассказал правду участник проекта Алексей Купин и этим окончательно расставил все точки над «i».

А сами молодые люди предпочитают пока не комментировать слухи о примирении. Сейчас Гобозов и Устиненко стараются проводить все время с сыном. Несмотря на раздоры, возникавшие когда-то, звезды из телепроекта сегодня уж точно "счастливы вместе".

🙈🙈Семья Гобозовых воссоединилась🙊🙊 и следующей в конкурсе 🍌золотой банан 🍌 принимает участие АЛИАНА ❤️ С колыбельной для своих малышей 👼🏻 какие они милые , когда у них все хорошо 😍 Голосование длится ровно 24 часа , в комментариях под этим видео. . . . ❗️Для участника, который наберёт больше всех комментариев , будет написана песня и снят клип на Сейшельских островах 🎤 🎬А ещё, дополнительный приз, о котором вы узнаете в финале конкурса🎁🎁🎁 Голосуйте за своих любимчиков! Выбери достойного победителя!😉 . . . 🏆на данный момент по результатам голосования пятерка лидеров . 1️⃣ Злата - 6178 голосов . 2️⃣ Витя и Шева - 4262 голоса. 3️⃣Алексей Кудряшов - 3258 голосов . 4️⃣дует Голосистки- 2355 голосов. 5️⃣Александр Гобозов - 2089 голосов. . #🍌золотойбанан🍌 #сейшелы #купин @aleksandr.gobozov

Публикация от 🔺Алексей Купин🔺 (@aleksey_kupin)

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Вчера, 23:54
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