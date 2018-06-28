Алиана Устиненко вернулась к бывшему мужу Александру Гобозову
Теперь поклонники ждут очередную свадьбу влюбленных.
О их воссоединении начали говорить задолго до того, как Алиана с сыном прилетела на "Остров любви", чтобы наладить отношения с экс-мужем. Пару месяцев назад в Интернет уже сливали переписку девушки с подружками, где она рассказала, что не прочь вернуться к бывшему супругу.
А сегодня появился видеоролик, где Саша тянется к Устиненко, чтобы поцеловать ее.
Больше всех воодушевлена происходящим экс-свекровь Алианы - Ольга Васильевна. Телебабушка уже пришла в студию телестройки, чтобы призвать забыть о прежних обидах.
Но близкий приятель Гобозова Андрей Чуев не разделяет общего энтузиазма.
Бывший участник реалити-шоу убеждён, что Устиненко ведет себя очень неискреннее. Он обвинил Алиану в том, что она якобы является не совсем примерной матерью, припомнил постыдную историю из прошлого девушки.
Когда-то Алиана обвинила Ольгу Васильевну в воровстве. Отрицать факт она не стала, правда, и комментировать ситуацию не стала.
Несмотря на прошлые обиды, бабушка Роберта уверена, что воссоединение с Сашей пойдет на пользу и сыну и Алиане.
А сами молодые люди предпочитают пока не комментировать слухи о примирении. Сейчас Гобозов и Устиненко стараются проводить все время с сыном. Несмотря на раздоры, возникавшие когда-то, звезды из телепроекта сегодня уж точно "счастливы вместе".
🙈🙈Семья Гобозовых воссоединилась🙊🙊 и следующей в конкурсе 🍌золотой банан 🍌 принимает участие АЛИАНА ❤️ С колыбельной для своих малышей 👼🏻 какие они милые , когда у них все хорошо 😍 Голосование длится ровно 24 часа , в комментариях под этим видео. . . . ❗️Для участника, который наберёт больше всех комментариев , будет написана песня и снят клип на Сейшельских островах 🎤 🎬А ещё, дополнительный приз, о котором вы узнаете в финале конкурса🎁🎁🎁 Голосуйте за своих любимчиков! Выбери достойного победителя!😉 . . . 🏆на данный момент по результатам голосования пятерка лидеров . 1️⃣ Злата - 6178 голосов . 2️⃣ Витя и Шева - 4262 голоса. 3️⃣Алексей Кудряшов - 3258 голосов . 4️⃣дует Голосистки- 2355 голосов. 5️⃣Александр Гобозов - 2089 голосов. . #🍌золотойбанан🍌 #сейшелы #купин @aleksandr.gobozov