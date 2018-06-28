Алиана Устиненко вернулась к бывшему мужу Александру Гобозову

«Я хочу, чтобы они снова были вместе ради Роберта. Ребенку нужны оба родителя. Возможно, тем, кто смотрит проект сложно поверить, но Алиана ко мне сейчас очень хорошо относится. Когда я болела, она меня навещала, продукты сумками привозила, заботилась», – рассказывает Сашина мама.

«Я приехала к ним в квартиру ранней осенью в легкой курточке, а когда уезжала уже был ноябрь. Снег шел, дождь, было холодно. Алиана дала мне куртку, чтобы я не замерзла, а потом сказала, что я якобы ее украла. Я куртку вернула, и мы забыли о той ситуации», – со слезами на глазах говорила тогда Ольга Васильевна.

«Семья Гобозовых воссоединилась. Какие же они милые, когда у них все хорошо», – напрямую рассказал правду участник проекта Алексей Купин и этим окончательно расставил все точки над «i».

Теперь поклонники ждут очередную свадьбу влюбленных.О их воссоединении начали говорить задолго до того, как Алиана с сыном прилетела на "Остров любви", чтобы наладить отношения с экс-мужем. Пару месяцев назад в Интернет уже сливали переписку девушки с подружками, где она рассказала, что не прочь вернуться к бывшему супругу.А сегодня появился видеоролик, где Саша тянется к Устиненко, чтобы поцеловать ее.Больше всех воодушевлена происходящим экс-свекровь Алианы - Ольга Васильевна. Телебабушка уже пришла в студию телестройки, чтобы призвать забыть о прежних обидах.Но близкий приятель Гобозова Андрей Чуев не разделяет общего энтузиазма.Бывший участник реалити-шоу убеждён, что Устиненко ведет себя очень неискреннее. Он обвинил Алиану в том, что она якобы является не совсем примерной матерью, припомнил постыдную историю из прошлого девушки.Когда-то Алиана обвинила Ольгу Васильевну в воровстве. Отрицать факт она не стала, правда, и комментировать ситуацию не стала.Несмотря на прошлые обиды, бабушка Роберта уверена, что воссоединение с Сашей пойдет на пользу и сыну и Алиане.А сами молодые люди предпочитают пока не комментировать слухи о примирении. Сейчас Гобозов и Устиненко стараются проводить все время с сыном. Несмотря на раздоры, возникавшие когда-то, звезды из телепроекта сегодня уж точно "счастливы вместе".