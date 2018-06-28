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В Канаде появилось объявление о продаже списанной противотанковой самоходки

Канадец Стивен Филпитт из Новой Шотландии опубликовал объявление о продаже самоходной противотанковой установки. Приобрести списанную из британской армии установку Alvis FV 102 Striker может любой желающий за 36 тысяч американских долларов.

По словам Филпитта, установка прослужила в составе бронетанковых войск практически двадцать лет с 1977 по 1996 год. До списания техника носила на борту пять противотанковых ракет класса Swingfire, способных поражать цель на дистанции до 4000 метров.

В Канаде появилось объявление о продаже списанной противотанковой самоходки


После разоружения Striker остался только с пусковой установкой, дымовыми разрядниками и учебными направляющими ракетами. Кроме того, с установки сняли пулемет GPMG калибра 7.62 мм.

Но, несмотря на то, что машина потеряла боевую мощь она остается грозной техникой. Установка оснащена двигателем, произведенным компанией Jaguar. Сейчас пробег самоходки составляет 111000 км, но двигается она прекрасно и может разогнаться до 64 км\ч.

Стивен Филпитт не знал, чем нагрузить установку, поэтому с ее помощью он раздавил два ненужных автомобиля и снес два старых сарая. Теперь канадец периодически выбирается в город на этом странном транспортном средстве.

 
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В мире
Добавил: Tatiana Сегодня, 18:08
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