В Канаде появилось объявление о продаже списанной противотанковой самоходки

По словам Филпитта, установка прослужила в составе бронетанковых войск практически двадцать лет с 1977 по 1996 год. До списания техника носила на борту пять противотанковых ракет класса Swingfire, способных поражать цель на дистанции до 4000 метров.После разоружения Striker остался только с пусковой установкой, дымовыми разрядниками и учебными направляющими ракетами. Кроме того, с установки сняли пулемет GPMG калибра 7.62 мм.Но, несмотря на то, что машина потеряла боевую мощь она остается грозной техникой. Установка оснащена двигателем, произведенным компанией Jaguar. Сейчас пробег самоходки составляет 111000 км, но двигается она прекрасно и может разогнаться до 64 км\ч.Стивен Филпитт не знал, чем нагрузить установку, поэтому с ее помощью он раздавил два ненужных автомобиля и снес два старых сарая. Теперь канадец периодически выбирается в город на этом странном транспортном средстве.