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Александр Кержаков отобрал ребенка у своей супруги Миланы

Поклонники супруги Александра Кержакова были встревожены, заметив сообщение в Instagram. Он отобрал ребенка у Миланы, после чего запретил ей видеть Артемия.

Футболист приехал на дачу, где мальчик находился с няней, после чего подкупил женщину и увез его с собой. Сейчас мужчина требует, чтобы его мать доказала свою социальную вменяемость и принесла справку, только Милана всегда была здоровым и адекватным человеком. Она не хотела посвящать подписчиков в историю своей личной жизни, но сейчас ситуация изменилась в худшую сторону.

Александр Кержаков отобрал ребенка у своей супруги Миланы


Люди стали советовать ей открыто рассказать обществу о выходке Александра Кержакова и не переживать за его репутацию. Некоторые лица отметили, что пострадавшая особа может обратиться за помощью к отцу и наказать виновника инцидента, потому что нельзя допустить, чтобы такой поступок прошел без последствий.
 
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Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:08
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