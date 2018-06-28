Александр Кержаков отобрал ребенка у своей супруги Миланы

Футболист приехал на дачу, где мальчик находился с няней, после чего подкупил женщину и увез его с собой. Сейчас мужчина требует, чтобы его мать доказала свою социальную вменяемость и принесла справку, только Милана всегда была здоровым и адекватным человеком. Она не хотела посвящать подписчиков в историю своей личной жизни, но сейчас ситуация изменилась в худшую сторону.Люди стали советовать ей открыто рассказать обществу о выходке Александра Кержакова и не переживать за его репутацию. Некоторые лица отметили, что пострадавшая особа может обратиться за помощью к отцу и наказать виновника инцидента, потому что нельзя допустить, чтобы такой поступок прошел без последствий.