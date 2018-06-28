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Эдита Пьеха отменила концерт в питерском зале “Октябрьский” из-за огромной арендной платы

Во время беседы с журналистами певица рассказала об отмене концерта в питерском зале “Октябрьский”. Огромная арендная плата заставила Эдиту Пьеху искать другой вариант, чтобы порадовать зрителей своим выступлением на день рождения.

Звезда раньше всегда давала концерты в этом месте, но сейчас ее гонорары не позволяют оплатить помещение. Исполнительница не переживает по такому поводу, потому что уже может встречать публику в любимом “Театре Эстрады”. Небольшое помещение не позволяет поместить много людей, но Эдита Пьеха готова дважды выходить на сцену, чтобы порадовать поклонников.

Эдита Пьеха отменила концерт в питерском зале “Октябрьский” из-за огромной арендной платы


Она также приготовила им сюрприз, но никогда не пыталась повысить цены на билеты. Большинство фанатов являются пожилыми особами, которые не могут себе позволить дорогие удовольствия. В последнее время молодежь тоже стала приходить на концерты артистки, которая всегда любила зрителей больше чем себя.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:58
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