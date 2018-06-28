Эдита Пьеха отменила концерт в питерском зале “Октябрьский” из-за огромной арендной платы

Звезда раньше всегда давала концерты в этом месте, но сейчас ее гонорары не позволяют оплатить помещение. Исполнительница не переживает по такому поводу, потому что уже может встречать публику в любимом “Театре Эстрады”. Небольшое помещение не позволяет поместить много людей, но Эдита Пьеха готова дважды выходить на сцену, чтобы порадовать поклонников.Она также приготовила им сюрприз, но никогда не пыталась повысить цены на билеты. Большинство фанатов являются пожилыми особами, которые не могут себе позволить дорогие удовольствия. В последнее время молодежь тоже стала приходить на концерты артистки, которая всегда любила зрителей больше чем себя.