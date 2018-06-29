Учёные: Глобальное потепление - главная причина вымирания пчёл

Учёные предупреждают, что если температурные показатели планеты продолжат расти, то планета в скором будущем может лишиться пчёл. Научные сотрудники зафиксировали стремительное уменьшение популяции диких и домашних пчёл. За последние 5-10 лет количество насекомых сократилось на 25-30%. Больше всего от глобального потепления пострадали пчёлы в США, где их количество в 2015 году сократилось в два раза.Помимо изменения климата, пчёлы могут погибать из-за паразитических клещей, распространяющих вирусы, пестицидов и необъяснимого синдрома, когда особи внезапно покидают улей. В ходе эксперимента было доказано, что главная причина вымирания насекомых - глобальное потепление, не позволяющее пчёлам погрузиться в спячку.