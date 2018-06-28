Учёные: Женщины, занимающиеся сексом в носках, получают большее удовольствие

Учёные рекомендуют женщинам заниматься сексом в носках. Лучше всего для поднятия либидо подходят шерстяные носки. Этот утеплённый предмет одежды не только согреет ноги, но и улучшит кровообращение, что повлияет на приток крови к половым органам и повысит их чувствительность.Проведённый эксперимент доказал эффективность носков в достижении оргазма. Женщинам-добровольцам было предложено сравнить свои ощущения от секса в носках и без этого предмета гардероба. Оказалось, что носки помогли достичь оргазма в 80% случаев, без них этот показатель составил 50%. Учёные отмечают, что носки дарят женскому полу ощущение надёжности и защищённости, что позволяет дамам быстрее расслабиться.