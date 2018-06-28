Учёные: Женщины, занимающиеся сексом в носках, получают большее удовольствие
Учёные из Университета Грюнингена провели исследование, показавшее, что женщины, не снимающие носки во время секса, получают большее удовольствие. Этот предмет одежды может стать гарантией получения оргазма.
Учёные рекомендуют женщинам заниматься сексом в носках. Лучше всего для поднятия либидо подходят шерстяные носки. Этот утеплённый предмет одежды не только согреет ноги, но и улучшит кровообращение, что повлияет на приток крови к половым органам и повысит их чувствительность.
Проведённый эксперимент доказал эффективность носков в достижении оргазма. Женщинам-добровольцам было предложено сравнить свои ощущения от секса в носках и без этого предмета гардероба. Оказалось, что носки помогли достичь оргазма в 80% случаев, без них этот показатель составил 50%. Учёные отмечают, что носки дарят женскому полу ощущение надёжности и защищённости, что позволяет дамам быстрее расслабиться.