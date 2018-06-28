В Сети появились видео с Google Pixel 3 и Pixel 3 XL

Стоит отметить, что до этого уже появлялась небольшая доля информации об этих флагманах. Таким образом, утверждалось, что Pixel 3 будет предлагаться с 5,3-дюймовым экраном, а Pixel 3XL получит 6,2-дюймовый дисплей. Помимо этого сообщалось, что устройства обзаведутся безрамочным дизайном, поскольку второе поколение пользователи раскритиковали из-за устаревшего внешнего вида.Что касается выреза в верхней части экрана, то в отличие от Pixel 3 XL смартфон Pixel 3 его не получит. Тыльная камера у обеих моделей будет выполнена по сдвоенной технологии.Также исходя из видео можно указать на наличие порта USB Type-C. Аппаратной основой смартфонов от Google скорее всего будет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845.