В Сети появились видео с Google Pixel 3 и Pixel 3 XL
Представители ресурса MySmartPrice представили два видео, на которых демонстрируются будущие новинки американского бренда Google. Речь идет о смартфонах Pixel 3 и Pixel 3 XL. Известно, что 3D-презентации были представлены основателем ресурса NowhereElse.fr Стивом Хеммерстоффером.
Стоит отметить, что до этого уже появлялась небольшая доля информации об этих флагманах. Таким образом, утверждалось, что Pixel 3 будет предлагаться с 5,3-дюймовым экраном, а Pixel 3XL получит 6,2-дюймовый дисплей. Помимо этого сообщалось, что устройства обзаведутся безрамочным дизайном, поскольку второе поколение пользователи раскритиковали из-за устаревшего внешнего вида.
Что касается выреза в верхней части экрана, то в отличие от Pixel 3 XL смартфон Pixel 3 его не получит. Тыльная камера у обеих моделей будет выполнена по сдвоенной технологии.
Также исходя из видео можно указать на наличие порта USB Type-C. Аппаратной основой смартфонов от Google скорее всего будет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845.
Стоит отметить, что до этого уже появлялась небольшая доля информации об этих флагманах. Таким образом, утверждалось, что Pixel 3 будет предлагаться с 5,3-дюймовым экраном, а Pixel 3XL получит 6,2-дюймовый дисплей. Помимо этого сообщалось, что устройства обзаведутся безрамочным дизайном, поскольку второе поколение пользователи раскритиковали из-за устаревшего внешнего вида.
Что касается выреза в верхней части экрана, то в отличие от Pixel 3 XL смартфон Pixel 3 его не получит. Тыльная камера у обеих моделей будет выполнена по сдвоенной технологии.
Также исходя из видео можно указать на наличие порта USB Type-C. Аппаратной основой смартфонов от Google скорее всего будет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:40