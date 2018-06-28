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В Сети появились видео с Google Pixel 3 и Pixel 3 XL

Представители ресурса MySmartPrice представили два видео, на которых демонстрируются будущие новинки американского бренда Google. Речь идет о смартфонах Pixel 3 и Pixel 3 XL. Известно, что 3D-презентации были представлены основателем ресурса NowhereElse.fr Стивом Хеммерстоффером.

В Сети появились видео с Google Pixel 3 и Pixel 3 XL


Стоит отметить, что до этого уже появлялась небольшая доля информации об этих флагманах. Таким образом, утверждалось, что Pixel 3 будет предлагаться с 5,3-дюймовым экраном, а Pixel 3XL получит 6,2-дюймовый дисплей. Помимо этого сообщалось, что устройства обзаведутся безрамочным дизайном, поскольку второе поколение пользователи раскритиковали из-за устаревшего внешнего вида.



Что касается выреза в верхней части экрана, то в отличие от Pixel 3 XL смартфон Pixel 3 его не получит. Тыльная камера у обеих моделей будет выполнена по сдвоенной технологии.



Также исходя из видео можно указать на наличие порта USB Type-C. Аппаратной основой смартфонов от Google скорее всего будет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:40
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