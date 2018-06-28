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В России стартовали продажи обновленного кроссовера Ford Ecosport

Компания Ford выводит на российский рынок обновлённый кроссовер EcoSport. У российских дилеров уже появились первые партии новых автомобилей по цене от 959 000 до 1 229 000 рублей.

В России стартовали продажи обновленного кроссовера Ford Ecosport


Обновлённый кроссовер Ford EcoSport изменился, как во внешности, так и в техническим плане. В частности, американские разработчики оснастили автомобиль переработанной радиаторной решёткой, новой головной оптикой и иными задними фонарями. В целом кроссовер изменился в лучшую сторону, стал более привлекательным и современным.

В моторной линейке нового кроссовера Ford EcoSport для российского рынка будут присутствовать 2,0-литровый агрегат мощностью 148 лошадиных сил и 1,5-литровый двигатель, выдающий 123 «лошади». На пару с двигателями будет работать 5-ступенчатая «механика» или «автомат» на 6 диапазонов.
 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:00
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