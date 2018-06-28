В России стартовали продажи обновленного кроссовера Ford Ecosport

Обновлённый кроссовер Ford EcoSport изменился, как во внешности, так и в техническим плане. В частности, американские разработчики оснастили автомобиль переработанной радиаторной решёткой, новой головной оптикой и иными задними фонарями. В целом кроссовер изменился в лучшую сторону, стал более привлекательным и современным.В моторной линейке нового кроссовера Ford EcoSport для российского рынка будут присутствовать 2,0-литровый агрегат мощностью 148 лошадиных сил и 1,5-литровый двигатель, выдающий 123 «лошади». На пару с двигателями будет работать 5-ступенчатая «механика» или «автомат» на 6 диапазонов.