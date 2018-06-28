Квадрокоптеры усилят безопасность экспонатов и посетителей Эрмитажа

Речь идет о создании системы способов эвакуации ценных экспонатов музея в случае чрезвычайных ситуаций по образу и подобию мер безопасности, используемых в аэропортах. По количественному скоплению масс людей Эрмитаж можно сравнить с аэровокзалами Новосибирска и Сочи.Сотрудников музея научат управлять беспилотными авиационными комплексами, в частности, квадрокоптерами, чтобы они в случае необходимости реагировали на угрозы безопасности реликвиям, хранящимся в известнейшем музее мира. Также авиаторы помогут Эрмитажу перевезти необходимые экспонаты в Сибирь и Владивосток: там находятся центры музея.