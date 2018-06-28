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Агентство Bloomberg опубликовало список богатейших семей мира

В список, опубликованный агентством Bloomberg, вошли 25 богатейших семей мира. Основным критерием отбора для рейтинга был факт, что семейное состояние хотя бы раз переходило от одного поколения к другому.

Агентство Bloomberg опубликовало список богатейших семей мира


Если состояние сконцентрировано в руках одного поколения, такие семьи в конкурсе не участвовали. По итогам проведенных подсчетов, первое место в списке заняла семья Уолтон, владелица крупной сети магазинов Walmart. Их общее состояние составляет 151,5 млрд. долларов.

Второй в рейтинге с общим состоянием в 99 млрд. долларов оказалась семья Кох. Наследники основателя корпорации Koch Industries – Чарльз и Дэвид – смогли успешно продолжить дело своего отца и приумножить капитал.

Немного отстали наследники Фрэнка Марса, основателя кондитерской компании Mars и сети предприятий, выпускающих средства по уходу за домашними животными. Их общее состояние – 89,7 млрд долларов. Суммарный капитал богатейших семей мира насчитывает 1,1 трлн. долларов.
 
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Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 12:30
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