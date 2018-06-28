Ученые определили оптимальное количество пьянок для выживания организма

После проведеня ряда исследований, ученым удалось определить – сколько пьянок может безопасно для себя выдержать организм человека. Для исследования использованы данные пациентов, возрастом 18 - 45 лет. Общей их состав определен 4710 человек. Определили ученые и смысл понятия «пьянка». Обобщающий результат слова звучит, как принятие подряд больше чем пять порций алкоголя, принятых представителями мужской половины и четыре для женщин.Для размера одной порции принята мера - для пива 350 грамм, для вина 100 грамм или 40 грамм из категории крепкого спиртного. Полученные результаты исследования, могут оказаться несколько неожиданными для россиян. Участие в подобных пьянках больше чем 12 раз в году, подтверждают 25% среди мужчин и 10% среди женщин. У этой категории установлено наличие повышенных проблем, представленных деятельностью сердечно-сосудистой системы.При этом, не удалось найти доказательства прямой зависимости от спиртного. При частом употреблении алкоголя, провоцируется повышение давления и увеличение уровня в крови сахара. Только так и не доказано ни одним исследованием, что произойдет это обязательно.