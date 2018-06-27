«Неудачные снимки есть у каждого»: Вика Романец показала фото до пластики
Звезда «Дома-2» не скрывает, что неоднократно обращалась к пластическому хирургу.
В новом фото в Инстаграме Романец ей всего 20 лет. Многочисленные поклонники уже отметили, что раньше девушка выглядела куда как лучше.
Многие поклонники отметили, что она здесь очень хорошенькая и даже красотка.
Мы уже писали, что пластические хирурги рассказывали, что такой красивый лоб у Романец – это результат от ботулотоксина. Также у неё отсутствуют носогубные складки из-за регулярных инъекций филлеров гиалоуроновой кислоты.
«Сочные» губы и скулы – результаты все тех же уколов, действие которых длится 8-10 месяцев. А сияющая кожа – результат от «инъекционной еды» для кожи.
Белые и ровные зубы – это виниры. Также Виктория неоднократно ложилась под нож врача-косметолога ради нормального носа и еще увеличила бюст.
Надо сказать, что многочисленные фанатские группы нередко выкладывают различные фото Романец из ее прошлого.
В новом фото в Инстаграме Романец ей всего 20 лет. Многочисленные поклонники уже отметили, что раньше девушка выглядела куда как лучше.
«Подруга прислала, здесь мне 20. Многие комментаторы часто позволяют себе некорректно высказываться по поводу моей внешности до и после. А судьи-то кто? Почему прячутся за аватарками кошек и собак? Почему боятся показать свое лицо? Иногда беспардонность совсем посторонних мне людей приводит в шок. Кроме мата подобрать больше нечего. Не имея губ, переделанного носа, скул, ресниц, бровей я выглядела именно так, как на этом фото! Не пряталась за фотографиями животных. Конечно же, сейчас 90% идеальных женщин побегут искать мои неудачные фото в интернете. Но они есть у всех. Нужно смириться. Я хорошенькая», – подписывает пост Вика.
Многие поклонники отметили, что она здесь очень хорошенькая и даже красотка.
Мы уже писали, что пластические хирурги рассказывали, что такой красивый лоб у Романец – это результат от ботулотоксина. Также у неё отсутствуют носогубные складки из-за регулярных инъекций филлеров гиалоуроновой кислоты.
«Сочные» губы и скулы – результаты все тех же уколов, действие которых длится 8-10 месяцев. А сияющая кожа – результат от «инъекционной еды» для кожи.
Белые и ровные зубы – это виниры. Также Виктория неоднократно ложилась под нож врача-косметолога ради нормального носа и еще увеличила бюст.
Надо сказать, что многочисленные фанатские группы нередко выкладывают различные фото Романец из ее прошлого.