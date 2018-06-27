«Неудачные снимки есть у каждого»: Вика Романец показала фото до пластики

«Подруга прислала, здесь мне 20. Многие комментаторы часто позволяют себе некорректно высказываться по поводу моей внешности до и после. А судьи-то кто? Почему прячутся за аватарками кошек и собак? Почему боятся показать свое лицо? Иногда беспардонность совсем посторонних мне людей приводит в шок. Кроме мата подобрать больше нечего. Не имея губ, переделанного носа, скул, ресниц, бровей я выглядела именно так, как на этом фото! Не пряталась за фотографиями животных. Конечно же, сейчас 90% идеальных женщин побегут искать мои неудачные фото в интернете. Но они есть у всех. Нужно смириться. Я хорошенькая», – подписывает пост Вика.

В новом фото в Инстаграме Романец ей всего 20 лет. Многочисленные поклонники уже отметили, что раньше девушка выглядела куда как лучше.Многие поклонники отметили, что она здесь очень хорошенькая и даже красотка.Мы уже писали, что пластические хирурги рассказывали, что такой красивый лоб у Романец – это результат от ботулотоксина. Также у неё отсутствуют носогубные складки из-за регулярных инъекций филлеров гиалоуроновой кислоты.«Сочные» губы и скулы – результаты все тех же уколов, действие которых длится 8-10 месяцев. А сияющая кожа – результат от «инъекционной еды» для кожи.Белые и ровные зубы – это виниры. Также Виктория неоднократно ложилась под нож врача-косметолога ради нормального носа и еще увеличила бюст.Надо сказать, что многочисленные фанатские группы нередко выкладывают различные фото Романец из ее прошлого.