Компания Audi презентовала обновленные седан A4 и универсал A4 Avant

После обновления автомобили Audi A4 оснастили новыми бамперами, решёткой радиатора и колёсными дисками диаметром от 16 до 19 дюймов. При этом моторная гамма седана и универсала осталась без изменений.В опциональный пакет S Line входят красные тормозные суппорты, спортивные бамперы с крупными воздухозаборниками, светодиодные фары, наконечники выхлопных труб в виде трапеции, спортивная подвеска и синяя окраска кузова.Также в пакет S Line входит трёхспицевое мультифункциональное рулевое колесо, вставки в салоне из углеволокна и обтянутые кожей спортивные кресла.