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Компания Audi презентовала обновленные седан A4 и универсал A4 Avant

В Европе немецкий автоконцерн Audi представил обновлённые седан A4 и универсал A4 Avant. После рестайлинга автомобили получили изменения во внешнем дизайне, а также для них стал доступен пакет S Line.

Компания Audi презентовала обновленные седан A4 и универсал A4 Avant


После обновления автомобили Audi A4 оснастили новыми бамперами, решёткой радиатора и колёсными дисками диаметром от 16 до 19 дюймов. При этом моторная гамма седана и универсала осталась без изменений.

В опциональный пакет S Line входят красные тормозные суппорты, спортивные бамперы с крупными воздухозаборниками, светодиодные фары, наконечники выхлопных труб в виде трапеции, спортивная подвеска и синяя окраска кузова.

Также в пакет S Line входит трёхспицевое мультифункциональное рулевое колесо, вставки в салоне из углеволокна и обтянутые кожей спортивные кресла.
 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:30
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