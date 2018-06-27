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Виктория Романец активно избавляется от ошибки молодости - татуировки на пояснице

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец все чаще рассказывает подписчикам новые факты о себе. Так, к примеру, на днях она призналась, что на данный момент активно избавляется от ошибки молодости.

Речь идет о татуировке в виде розы, которую девушка набила на пояснице в 14 лет.

Виктория Романец активно избавляется от ошибки молодости - татуировки на пояснице

По словам Вики, выводит неудачный рисунок ей в салоне, куда она ходит для перманентного татуажа бровей, а также увеличения губ.

Стоит отметить, что пользователи Сети поддержали Романец в том, что она решила вывести татуировку с поясницы, а также порекомендовали постепенно избавиться и от всех остальных, ведь они не украшают ее, а наоборот только портят.

Виктория Романец активно избавляется от ошибки молодости - татуировки на пояснице

Напомним, что помимо розы любви – тату, от которого Вика сейчас избавляется, у экс-участницы также имеется корона с английской буквой V на руке, просто буква V под грудью, а также надпись чуть ниже пупка.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:43
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