Виктория Романец активно избавляется от ошибки молодости - татуировки на пояснице
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец все чаще рассказывает подписчикам новые факты о себе. Так, к примеру, на днях она призналась, что на данный момент активно избавляется от ошибки молодости.
Речь идет о татуировке в виде розы, которую девушка набила на пояснице в 14 лет.
По словам Вики, выводит неудачный рисунок ей в салоне, куда она ходит для перманентного татуажа бровей, а также увеличения губ.
Стоит отметить, что пользователи Сети поддержали Романец в том, что она решила вывести татуировку с поясницы, а также порекомендовали постепенно избавиться и от всех остальных, ведь они не украшают ее, а наоборот только портят.
Напомним, что помимо розы любви – тату, от которого Вика сейчас избавляется, у экс-участницы также имеется корона с английской буквой V на руке, просто буква V под грудью, а также надпись чуть ниже пупка.