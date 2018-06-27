Алан Дзагоев начал тренироваться в общей группе после повреждения
Стало известно, что атакующий полузащитник сборной России Алан Дзагоев уже начал тренироваться с остальными игроками в общей группе. Пока что футболиста контролируют медики, но в скором времени он должен набрать свои оптимальные кондиции после повреждения, полученного в первом матче группового этапа ЧМ-2018.
Сообщается, что к тренировкам Дзагоев приступил вчера. Как раз остальным игрокам проводили восстановительную тренировку после матча с Уругваем.
Что касается Дзагоева, то в матче с Саудовской Аравией футболист повредил мышцу задней поверхности бедра. Несмотря на это, медицинскому штабу и самому Дзагоеву удалось быстро достичь положительного результата в лечении травмы.
Напомним, что в 1/8 финала Россия встретится с Испанией. Тогда присутствие атакующего футболиста на поле будет очень кстати.
Дзагоев получил травму в матче открытия турнира против команды Саудовской Аравии (5:0). Он вышел в стартовом составе, но был вынужден покинуть поле в середине первого тайма из-за повреждения. Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.
Сообщается, что к тренировкам Дзагоев приступил вчера. Как раз остальным игрокам проводили восстановительную тренировку после матча с Уругваем.
Что касается Дзагоева, то в матче с Саудовской Аравией футболист повредил мышцу задней поверхности бедра. Несмотря на это, медицинскому штабу и самому Дзагоеву удалось быстро достичь положительного результата в лечении травмы.
Напомним, что в 1/8 финала Россия встретится с Испанией. Тогда присутствие атакующего футболиста на поле будет очень кстати.
Дзагоев получил травму в матче открытия турнира против команды Саудовской Аравии (5:0). Он вышел в стартовом составе, но был вынужден покинуть поле в середине первого тайма из-за повреждения. Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.
Спорт
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:10