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Алан Дзагоев начал тренироваться в общей группе после повреждения

Стало известно, что атакующий полузащитник сборной России Алан Дзагоев уже начал тренироваться с остальными игроками в общей группе. Пока что футболиста контролируют медики, но в скором времени он должен набрать свои оптимальные кондиции после повреждения, полученного в первом матче группового этапа ЧМ-2018.

Алан Дзагоев начал тренироваться в общей группе после повреждения


Сообщается, что к тренировкам Дзагоев приступил вчера. Как раз остальным игрокам проводили восстановительную тренировку после матча с Уругваем.

Что касается Дзагоева, то в матче с Саудовской Аравией футболист повредил мышцу задней поверхности бедра. Несмотря на это, медицинскому штабу и самому Дзагоеву удалось быстро достичь положительного результата в лечении травмы.

Напомним, что в 1/8 финала Россия встретится с Испанией. Тогда присутствие атакующего футболиста на поле будет очень кстати.

Дзагоев получил травму в матче открытия турнира против команды Саудовской Аравии (5:0). Он вышел в стартовом составе, но был вынужден покинуть поле в середине первого тайма из-за повреждения. Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.
 
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Спорт
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:10
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