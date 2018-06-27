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Ученые: Фараоны присвоили себе построенные внеземной цивилизацией каменные саркофаги в Гизе

После того, как ученые нашли в Гизе каменные саркофаги, весящие сто тонн, они сразу обратили внимание на идеальные формы артефактов. Они считают, что фараоны присвоили себе постройки внеземной цивилизации.

Потом в сооружениях хоронили священных быков Аписа, о чем красноречиво свидетельствуют иероглифы на гранитной поверхности. Пока эксперты не могут узнать настоящее предназначение саркофагов, но они были важны для пришельцев. Последние исследования показали, что подземное помещение было построено Рамсесом II.

Ученые: Фараоны присвоили себе построенные внеземной цивилизацией каменные саркофаги в Гизе


Также фараон в 1160 году до нашей эры приказал сделать пещеры, чтобы сохранить в них мумии животных. Подземный храм Птаха был найден Августом Мариеттом в 1850 году, когда ученый занимался поисками рукописей коптов. Он обратил внимание на голову сфинкса, возвышающуюся над песками, а после очистки территории открылся проход в лабиринт, где скрывались эти раритеты.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:40
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