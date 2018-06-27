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Звезда Дома-2 Андрей Чуев яростно накинулся на обидчиков жены

Бывший участник популярного телепроекта «Дом-2» на Андрей Чуев нет-нет, да и появятся в поле зрения скандальных новостей.

На днях подписчики его Инстаграма не оценили красоты его жены Виктории. Многие оставили весьма негативные отзывы у неё адрес. А Чуев в присущей ему грубой форме ответил критикам.

Звезда Дома-2 Андрей Чуев яростно накинулся на обидчиков жены

Сама знаменитость из телепроекта постоянно признается своей избраннице в любви, подчеркивая, что Вика имеет и физическую красоту, и красоту духовную.

Но с мнением Чуев не согласились подписчики. Многие пользователи оставили в адрес его возлюбленной нелицеприятные комментарии. И Андрюша резко ответил злопыхателям.

«Еще раз убеждаюсь, что в нашей стране очень много людей, которые пукнут в воздух, и смеются втихаря, а когда понимают, что себе под нос напердели, сразу жаловаться бегут, что, мол, срут все, где попало. Вот так и получилось, когда я пост про «красоту не писанную выложил» с фото этой «красоты», сразу в Инстаграм пожаловалась и пост удалили», – пишет Чуев.

Однако на этом он не успокоился и некоторых девиц молодой человек буквально унизил в своём микроблоге.

Звезда Дома-2 Андрей Чуев яростно накинулся на обидчиков жены

«Красота понятие растяжимое. Каждый для своей половинки красив и прекрасен по-своему. Когда девушка на фото называет мою жену страшненькой, а сама выглядит как вчерашний беляш, это уж, простите, перебор. Я все понимаю, кому-то и кобыла невеста, но давайте оставаться в рамках объективности. Мы не считаем себя апогеем красоты, у каждого свои идеалы, но моя жена Виктория очень даже милая и симпатичная девушка. Нежный и добрый взгляд, дополненной радужной улыбкой и изящной фигурой. Назвать ее страшненькой может только девушка, которая стригла себе челку газонокосилкой», – говорит звезда телестройки.

Он отмечает, что не может спокойно видеть, когда пользователи интернета обсуждают внешность Морозовой и оскорбления в адрес обидчиков жены продолжил.

Звезда Дома-2 Андрей Чуев яростно накинулся на обидчиков жены

«А я не могу не обращать внимания, когда девушка с лицом матки навозного жука называет мою жену страшненькой! Всем «красивым», берегите свою красоту, а все «страшненьким», как моя жена, оставайтесь такими же «старшенькими». Будем любить за внутреннюю красоту!», – яростно подытоживает Андрюша.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:01
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