Исследователи определили более 1000 опасных и полезных генов для интеллекта

Международной командой ученых проведено крупномасштабное исследование, в результате которого обнаружили 190 форм, представленных новыми генными локусами, а так же 939 новых генов, которым определена связь с интеллектом. Результаты значительно расширили сегодняшнее понимание и значение наследственной основы когнитивной функции.В эксперимент пригласили почти 270 тысяч человек, причем выбор не ограничивался полом, возрастом и расой. Для всех участников предлагали решить тесты и выполнить ряд заданий на определение интеллектуального уровня. После, проводилось сравнение ДНК участников, а так же определение связей с когнитивной функцией.Среди различных изменений, которых насчитали свыше девяти миллионов по образцам, командой исследователей выявлено 205 участков в анализируемом ДНК-коде, непосредственно связанных с влиянием на интеллект (изолировали из них только 15) и 1016 представлены конкретными генами (ранее обнаружены из них - 77).Кроме того, таким генам определена и защитная роль. Они выступают «охранниками» когнитивной функции, оберегая ее от пагубных воздействий болезни Альцгеймера. Ученые предположили, что существует связь гена интеллекта с временем жизни, считается, что срок жизни умных людей значительно дольше.