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Исследователи определили более 1000 опасных и полезных генов для интеллекта

Исследователями обнаружены 1016 генов, которым определена связь с интеллектом. Подавляющее большинство из них не были ранее неизвестно науке. Информация из сообщений портала Science Allert.

Международной командой ученых проведено крупномасштабное исследование, в результате которого обнаружили 190 форм, представленных новыми генными локусами, а так же 939 новых генов, которым определена связь с интеллектом. Результаты значительно расширили сегодняшнее понимание и значение наследственной основы когнитивной функции.

В эксперимент пригласили почти 270 тысяч человек, причем выбор не ограничивался полом, возрастом и расой. Для всех участников предлагали решить тесты и выполнить ряд заданий на определение интеллектуального уровня. После, проводилось сравнение ДНК участников, а так же определение связей с когнитивной функцией.
Исследователи определили более 1000 опасных и полезных генов для интеллекта


Среди различных изменений, которых насчитали свыше девяти миллионов по образцам, командой исследователей выявлено 205 участков в анализируемом ДНК-коде, непосредственно связанных с влиянием на интеллект (изолировали из них только 15) и 1016 представлены конкретными генами (ранее обнаружены из них - 77).

Кроме того, таким генам определена и защитная роль. Они выступают «охранниками» когнитивной функции, оберегая ее от пагубных воздействий болезни Альцгеймера. Ученые предположили, что существует связь гена интеллекта с временем жизни, считается, что срок жизни умных людей значительно дольше.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:15
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