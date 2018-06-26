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Опрос: Россияне считают кредитование - рабством и кабалой

Для того чтобы не испытывать трудностей с оплатой кредита, россияне должны получать доход не менее 67 тыс. рублей - считают специалисты банковской сферы. В настоящее время заемщики считают кредитование - рабством и кабалой. Однако все равно - 10% населения страны активно берет банковские кредиты и перекредитовывается.

Специалисты российского ипотечного фонда предоставили для всеобщего обозрения данные опроса получателей кредитов. Среди опрошенных 7 тыс. человек, которые или взяли кредит, или слышали об условиях получения или использования у родственников. По мнению 23% опрошенных, они зря брали кредит, потому что считают его получение кабалой и рабством; более 60% признались, что его получение существенно истощает бюджет и потому они себе во многом отказывают - в покупке одежды, продуктов питания, в отдыхе на море.

Опрос: Россияне считают кредитование - рабством и кабалой


Из взявших денежное кредитование - абсолютное большинство (84%) работают официально, что позволяет без проблем оплачивать проценты. По данным Росстата, сейчас в России около 10% населения активно взаимодействуют с банками или перекредитованы; общая сумма сложных кредитов достигает 1 трлн рублей, а количество заемщиков только в текущем году вырастет на 1 млн человек.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 21:05
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