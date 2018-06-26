Опрос: Россияне считают кредитование - рабством и кабалой

Специалисты российского ипотечного фонда предоставили для всеобщего обозрения данные опроса получателей кредитов. Среди опрошенных 7 тыс. человек, которые или взяли кредит, или слышали об условиях получения или использования у родственников. По мнению 23% опрошенных, они зря брали кредит, потому что считают его получение кабалой и рабством; более 60% признались, что его получение существенно истощает бюджет и потому они себе во многом отказывают - в покупке одежды, продуктов питания, в отдыхе на море.Из взявших денежное кредитование - абсолютное большинство (84%) работают официально, что позволяет без проблем оплачивать проценты. По данным Росстата, сейчас в России около 10% населения активно взаимодействуют с банками или перекредитованы; общая сумма сложных кредитов достигает 1 трлн рублей, а количество заемщиков только в текущем году вырастет на 1 млн человек.