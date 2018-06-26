Власти США впервые одобрили лекарство на основе марихуаны

Ранее управление по контролю за продуктами и лекарствами уже давало разрешение на выпуск лекарств, основанных на синтетических аналогах марихуаны. Такие препараты использовались для лечения пациентов с тяжелыми стрессовыми расстройствами, мигренями, резкой потерей веса, ВИЧ-инфицированных.Новый препарат Epidiolex будет выпускаться в виде клубничного сиропа. Его протестировали 500 пациентов, включая детей. Препарат рекомендован с двух лет. Результаты тестирования показали, что судорожный синдром действительно уменьшается при применении Epidiolex, но механизм его воздействия на человеческий организм до конца не понятен. Начать выпуск лекарства планируют осенью 2018 года.