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Власти США впервые одобрили лекарство на основе марихуаны

По сообщениям издания Associated Press, в США власти впервые одобрили лекарство, производство которого основано на натуральном экстракте марихуаны. Новый препарат предназначается для уменьшения воздействия на человека судорожного синдрома, который провоцируется приступами эпилепсии.


Власти США впервые одобрили лекарство на основе марихуаны


Ранее управление по контролю за продуктами и лекарствами уже давало разрешение на выпуск лекарств, основанных на синтетических аналогах марихуаны. Такие препараты использовались для лечения пациентов с тяжелыми стрессовыми расстройствами, мигренями, резкой потерей веса, ВИЧ-инфицированных.

Новый препарат Epidiolex будет выпускаться в виде клубничного сиропа. Его протестировали 500 пациентов, включая детей. Препарат рекомендован с двух лет. Результаты тестирования показали, что судорожный синдром действительно уменьшается при применении Epidiolex, но механизм его воздействия на человеческий организм до конца не понятен. Начать выпуск лекарства планируют осенью 2018 года.
 
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Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Вчера, 22:55
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