Смартфон LG V35 ThinQ позволит выбирать сотового оператора

Стоит отметить, что ранее в LG заявляли об использовании только одного провайдера – компании AT & T. Дело в том, что этот оператор сотовой связи является партнером южнокорейской корпорации, а V35 ThinQ задействован в соглашении.Тем не менее, совсем недавно появились сведения о том, что все-таки пользователь сможет выбирать себе сотового оператора. Помимо этого известно, что сервис Google's Project Fi в скором времени откроет доступ для оформления предзаказов.В доступе появятся модели с возможностью выбора оператора, а также без нее. В зависимости от конфигурации LG V35 ThinQ будет поддерживать любой стандарт связи.Примерная цена устройства составляет 900 долларов.