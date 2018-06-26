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Смартфон LG V35 ThinQ позволит выбирать сотового оператора

Появилась информация о том, что смартфон LG V35 ThinQ появится в продаже со встроенной опцией выбора мобильного оператора. Таким образом, пользователь будет сам определять, услугами какой компании ему пользоваться.

Смартфон LG V35 ThinQ позволит выбирать сотового оператора


Стоит отметить, что ранее в LG заявляли об использовании только одного провайдера – компании AT & T. Дело в том, что этот оператор сотовой связи является партнером южнокорейской корпорации, а V35 ThinQ задействован в соглашении.

Тем не менее, совсем недавно появились сведения о том, что все-таки пользователь сможет выбирать себе сотового оператора. Помимо этого известно, что сервис Google's Project Fi в скором времени откроет доступ для оформления предзаказов.

В доступе появятся модели с возможностью выбора оператора, а также без нее. В зависимости от конфигурации LG V35 ThinQ будет поддерживать любой стандарт связи.

Примерная цена устройства составляет 900 долларов.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:55
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