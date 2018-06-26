АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших НЛО согласно исследованиям ученых
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Басков анонсировал выход клипа на песню "Два венца на карете"

На своей странице в Instagram популярный певец Николай Басков анонсировал выход клипа на песню «Два венца на карете». Премьера клипа намечена на 27 июня.

Басков анонсировал выход клипа на песню "Два венца на карете"


В образе принца с короной на голове предстанет артист в новом музыкальном ролике. Самым сказочным свадебным видео называет клип сам Басков. Музыку к клипу написал Сергей Ревтов, а стихи – Михаил Гуцериев. И поскольку исполнитель лично знаком с авторами песни, работа получилась удачной , и с большой долей вероятности можно предположить, что очень успешной. Пост в Сети уже просмотрели более трех тысяч пользователей. В комментариях говорится, что премьеру клипа с нетерпением ждут.

Что ж, новая творческая работа Николая Баскова порадует его поклонников, а сейчас полную версию клипа можно посмотреть на YouTube канале.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 16:55
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ани Лорак решила провести время с близкими людьми
Wi-Fi Alliance приступил к сертификации стандарта
Трамп рассказал об идиллии в отношениях с супругой
Поклонники обвинили Филиппа Киркорова в баловстве
Алена Шишкова показала стройные ноги в
Пользователи Сети сравнили Любовь Толкалину с
Чат-бот Воронежских студентов попал в финал
На испытаниях замечен Audi E-Tron Quattro с
В Техасе жители были шокированы видом мертвой
Анастасия Решетова получила в подарок от Тимати
Болеющий Дима Билан пропал с социальных сетей
Буддийский монах погрузился в медитацию после ДТП
Поклонники Кети Топурии были недовольны ее
Ученые: Чрезмерная радость может стать причиной
Опрос: Россияне считают кредитование - рабством и
Ученые рассказали о секретах древнего климата
Смартфон LG V35 ThinQ позволит выбирать сотового
Новый образ Шерон Стоун омолодил ее на 30 лет
Названы самые дорогие для проживания экспатов
Диана Гурцкая назвала смерть поэта Андрея
В Индии женщина на новоселье отравила больше 100
Ученые разработали состав инсулиновых таблеток
Армен Джигарханян женился на Виталине
Бритни Спирс на грани нервного срыва
В Анапе дайвер прокатился на огромной акуле и
Ученые изучили эволюцию липидов в тканях
Принц Гарри подогрел слухи о беременности Меган
Учёные рассказали неизвестные факты о поцелуях
Система Nvidia предоставляет мощности для пяти из
Подписчики раскритиковали модные тапочки звезды
Просмотреть все новости