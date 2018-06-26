Басков анонсировал выход клипа на песню "Два венца на карете"

В образе принца с короной на голове предстанет артист в новом музыкальном ролике. Самым сказочным свадебным видео называет клип сам Басков. Музыку к клипу написал Сергей Ревтов, а стихи – Михаил Гуцериев. И поскольку исполнитель лично знаком с авторами песни, работа получилась удачной , и с большой долей вероятности можно предположить, что очень успешной. Пост в Сети уже просмотрели более трех тысяч пользователей. В комментариях говорится, что премьеру клипа с нетерпением ждут.Что ж, новая творческая работа Николая Баскова порадует его поклонников, а сейчас полную версию клипа можно посмотреть на YouTube канале.