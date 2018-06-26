АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших НЛО согласно исследованиям ученых
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Чиновники Смольного: Питерцы будут жить до 80 лет в 2035 году

Жители Санкт-Петербурга станут жить не менее 80 лет уже в 2035 году, тогда как сейчас продолжительность жизни составляет 74 года. Об этом сказал Иван Филиппов, руководитель комитета по эконономполитике и стратегическому планированию мэрии города.

Жители Санкт-Петербурга станут жить через 12 лет значительно дольше, чем в 2018 году. Об этом говорят чиновники в Смольном, называя прогнозируемую продолжительность жизни в 80 лет. Исходя из такого утверждения, современная пенсионная реформа оправдана, так как в этом случае выход на пенсию в 65 лет для мужчин и 63 года для женщин является правильной мерой. Одновременно, исполняя «майские указы» Владимира Путина, средняя продолжительность жизни в России в 80 лет является целью реформ. Инициатором такого смелого утверждения стал Иван Филиппов, руководитель комитета по эконономполитике и стратегическому планированию, озвучивая программу развития города до 2035 года.

Чиновники Смольного: Питерцы будут жить до 80 лет в 2035 году


По его словам, это достижимая цифра продолжительность жизни из-за улучшение качества здравоохранения и преодоление демографической ямы конца прошлого века. Кроме того, значительно вырастет средняя площадь жилья на одного человека - до 20%, а город выйдет в ТОП-3 в рейтинге мировой привлекательности по уровню жизни и будет конкурировать с мировыми центрами науки, экономики и туризма. Росстат сообщает, что продолжительность жизни питерца составляет 73,8 года, а к 2024 году достигнет 78 лет.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 16:28
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ани Лорак решила провести время с близкими людьми
Wi-Fi Alliance приступил к сертификации стандарта
Трамп рассказал об идиллии в отношениях с супругой
Поклонники обвинили Филиппа Киркорова в баловстве
Алена Шишкова показала стройные ноги в
Пользователи Сети сравнили Любовь Толкалину с
Чат-бот Воронежских студентов попал в финал
На испытаниях замечен Audi E-Tron Quattro с
В Техасе жители были шокированы видом мертвой
Анастасия Решетова получила в подарок от Тимати
Болеющий Дима Билан пропал с социальных сетей
Буддийский монах погрузился в медитацию после ДТП
Поклонники Кети Топурии были недовольны ее
Ученые: Чрезмерная радость может стать причиной
Опрос: Россияне считают кредитование - рабством и
Ученые рассказали о секретах древнего климата
Смартфон LG V35 ThinQ позволит выбирать сотового
Новый образ Шерон Стоун омолодил ее на 30 лет
Названы самые дорогие для проживания экспатов
Диана Гурцкая назвала смерть поэта Андрея
В Индии женщина на новоселье отравила больше 100
Ученые разработали состав инсулиновых таблеток
Армен Джигарханян женился на Виталине
Бритни Спирс на грани нервного срыва
В Анапе дайвер прокатился на огромной акуле и
Ученые изучили эволюцию липидов в тканях
Принц Гарри подогрел слухи о беременности Меган
Учёные рассказали неизвестные факты о поцелуях
Система Nvidia предоставляет мощности для пяти из
Подписчики раскритиковали модные тапочки звезды
Просмотреть все новости