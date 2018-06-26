Чиновники Смольного: Питерцы будут жить до 80 лет в 2035 году

Жители Санкт-Петербурга станут жить через 12 лет значительно дольше, чем в 2018 году. Об этом говорят чиновники в Смольном, называя прогнозируемую продолжительность жизни в 80 лет. Исходя из такого утверждения, современная пенсионная реформа оправдана, так как в этом случае выход на пенсию в 65 лет для мужчин и 63 года для женщин является правильной мерой. Одновременно, исполняя «майские указы» Владимира Путина, средняя продолжительность жизни в России в 80 лет является целью реформ. Инициатором такого смелого утверждения стал Иван Филиппов, руководитель комитета по эконономполитике и стратегическому планированию, озвучивая программу развития города до 2035 года.По его словам, это достижимая цифра продолжительность жизни из-за улучшение качества здравоохранения и преодоление демографической ямы конца прошлого века. Кроме того, значительно вырастет средняя площадь жилья на одного человека - до 20%, а город выйдет в ТОП-3 в рейтинге мировой привлекательности по уровню жизни и будет конкурировать с мировыми центрами науки, экономики и туризма. Росстат сообщает, что продолжительность жизни питерца составляет 73,8 года, а к 2024 году достигнет 78 лет.