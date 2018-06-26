Трамп рассказал об идиллии в отношениях с супругой

Во время своего пребывания в штате Южная Каролина Трамп нелестно отозвался о СМИ, в которых отсутствие его жены на публичных мероприятиях списывали на разлад в семье Трампов и на пластическую операцию, которую Мелания якобы недавно сделала.На своей странице в Twitter супруга президента написала, что перенесла операцию на почках, чувствует себя прекрасно. Выпады СМИ против нее Мелания расценивает как спекуляцию на ее здоровье.