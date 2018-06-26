Названы самые дорогие для проживания экспатов города мира
По итогам исследований международной консалтинговой организации, названы самые дорогие города мира для проживания в них экспатов – сотрудников иностранных фирм.
В своеобразном конкурсе приняли участие 209 городов. Для определения победителей во внимание брали такие критерии как стоимость жилья, питания, транспортные расходы, покупка одежды и развлечения. Кроме того, учитывали колебания курсов национальных валют.
Как оказалось, первое место в рейтинге занимает Гонконг. Месячная аренда квартиры с двумя спальнями в этом городе стоит 7,6 тыс. долларов (для сравнения в Нью-Йорке – 5.7 тыс. долларов). Чашку кофе можно выпить за 7,74 доллара, литр молока купить за 3,78 долларов.
Второе и третье места в списке самых дорогих городов мира поделили между собой Токио (Япония) и Цюрих (Швейцария). Москва в этом рейтинге на 17 месте. Самые бюджетные города мира – Бишкек, Ташкент и Тунис.
В своеобразном конкурсе приняли участие 209 городов. Для определения победителей во внимание брали такие критерии как стоимость жилья, питания, транспортные расходы, покупка одежды и развлечения. Кроме того, учитывали колебания курсов национальных валют.
Как оказалось, первое место в рейтинге занимает Гонконг. Месячная аренда квартиры с двумя спальнями в этом городе стоит 7,6 тыс. долларов (для сравнения в Нью-Йорке – 5.7 тыс. долларов). Чашку кофе можно выпить за 7,74 доллара, литр молока купить за 3,78 долларов.
Второе и третье места в списке самых дорогих городов мира поделили между собой Токио (Япония) и Цюрих (Швейцария). Москва в этом рейтинге на 17 месте. Самые бюджетные города мира – Бишкек, Ташкент и Тунис.
Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 20:45