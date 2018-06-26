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Перелетные бабочки используют для навигации линии магнитного поля Земли

Миллионы ночных мотыльков каждую весну пересекают территорию Юго-Восточной Австралии, преодолевая больше тысяч километров в полной темноте. Их цель достичь темных уютных пещер, которые находятся в Австралийских Альпах. Их прохлада им нужна, чтобы пережить лето. Осенью начинается обратная миграция к местам рождения для выведения нового потомства. Бурная расцветка крыльев послужила для названия мотыльков - Agrotis infusa или богонги (bogong) то есть «коричневый», на местном наречии аборигенов.

Миграции исследовали ученые из команды профессора Эрика Уорранта (Eric Warrant), шведского Лундского университета. Опубликованная в журнале Current Biology статья указывает, что при перелетах мотыльки ориентируются на положение глобального магнитного поля Земли. Так как делают птицы при навигации. Ученые рассказали, что данное свидетельство первое, подтверждающее использовании ночными насекомыми геомагнетизма. До этого считалось, что их ориентир – Луна и звезды.
Перелетные бабочки используют для навигации линии магнитного поля Земли


Привлекли внимание ученых богонги своими рекордными ночными дистанциями миграций. Для их простейшей нервной системы невозможно запоминание всего сложного маршрута, а так же его воспроизведение будущим поколением. Мотылькам необходимы простые ориентиры, для верного направления. Для выяснения этого, учеными проведены несколько лабораторных экспериментов, с симуляцией условий миграции в камере.

Результаты показали, что направление движения насекомыми меняется соответственно Земным линиям магнитного поля и броскими местными ориентирами. При условии противоречия сигналов, мотыльки сбивались с нужной траектории.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:30
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