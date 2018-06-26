Верующие французы заметили на бетонной стене лицо Христа

Они опубликовали фото в сетях, где можно увидеть черты мужчины с бородой и длинными волосами, немного наклонившего лик в сторону. Местный житель заметил необычные разводы из окна дома, после чего его супруга, страдающая от болезни Паркинсона, поднялась с постели, чтобы увидеть чудо. Женщина почувствовала себя лучше, а дальше к этому месту стали приходить паломники, чтобы прочитать молитвы.Не все жильцы дома позитивно отнеслись к появлению образа Спасителя из-за большого потока любопытных гостей. Пока власти не отреагировали на ситуацию, но им придется принять меры, потому что слухи о необычном зрелище уже распространись по этому уголку страны.