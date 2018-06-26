Крышка ноутбука CTL Chromebook NL7X может использоваться как доска для рисования

Весь корпус новинки очень прочный и при падении с высоты до 70 сантиметров цельность конструкции не нарушится. Также стоит отметить наличие защиты клавиатуры от пролитой жидкости и ручки для переноски Chromebook NL7X.Работает ноутбук на основе процессора Intel Celeron N3350 Apollo Lake и графического контроллера Intel HD Graphics 500. Объем оперативной и постоянной памяти составляет 4 и 32 гигабайта. Помимо этого можно выделить 11,6-дюймовый экран на 1366 × 768 пикселей, а также порты USB 3.0, камеру с качеством HD, модули Wi-Fi и Bluetooth 4.0.Стоимость новинки составляет 270 долларов.