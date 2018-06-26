Крышка ноутбука CTL Chromebook NL7X может использоваться как доска для рисования
Разработчики компании CTL представили ноутбук Chromebook NL7X, который отлично подойдет для учащихся. Особенностью устройства является его верхняя крышка, которая позволяет юзеру на ней рисовать как на доске.
Весь корпус новинки очень прочный и при падении с высоты до 70 сантиметров цельность конструкции не нарушится. Также стоит отметить наличие защиты клавиатуры от пролитой жидкости и ручки для переноски Chromebook NL7X.
Работает ноутбук на основе процессора Intel Celeron N3350 Apollo Lake и графического контроллера Intel HD Graphics 500. Объем оперативной и постоянной памяти составляет 4 и 32 гигабайта. Помимо этого можно выделить 11,6-дюймовый экран на 1366 × 768 пикселей, а также порты USB 3.0, камеру с качеством HD, модули Wi-Fi и Bluetooth 4.0.
Стоимость новинки составляет 270 долларов.
Весь корпус новинки очень прочный и при падении с высоты до 70 сантиметров цельность конструкции не нарушится. Также стоит отметить наличие защиты клавиатуры от пролитой жидкости и ручки для переноски Chromebook NL7X.
Работает ноутбук на основе процессора Intel Celeron N3350 Apollo Lake и графического контроллера Intel HD Graphics 500. Объем оперативной и постоянной памяти составляет 4 и 32 гигабайта. Помимо этого можно выделить 11,6-дюймовый экран на 1366 × 768 пикселей, а также порты USB 3.0, камеру с качеством HD, модули Wi-Fi и Bluetooth 4.0.
Стоимость новинки составляет 270 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:30