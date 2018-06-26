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YouTube разрешит зарабатывать больше денег популярным видеоблогерам

Имеющие более ста тысяч фолловеров блоггеры, смогут на условиях видео-платформы совершать продажи не только контента с условиями органиченного доступа, но и разработки специальных стикеров, которые носят название - «эмодзи».

Теперь, у популярных видеоблогеров появилась возможность зарабатывать значительно больше, и благодарить можно за это надо известную видеоплатформу YouTube. Учредители данной платформы приняли решение внедрения новых путей для увеличения дохода. Новую функцию назвали - «Channel Memberships», ее условия подразумевают платную подписку, за которую юзерам придется платить, и сумма назначена размером в 4,99 долларов. В данную стоимость входит получение зрителем канала помимо ограниченного контента на сервисе, еще и эмодзи, для возможности поделиться своими личными впечатлениями в комментариях, после очередного просмотра.
YouTube разрешит зарабатывать больше денег популярным видеоблогерам


Известно решение компания Google, принятое этой зимой, относительно смены политики защиты авторских прав, из решения следует, что теперь, для возможности иметь интернет-заработок на рекламе, необходимо наличие 4-х тысяч просмотренных часов, а так же более тысячи активных фолловеров. Для данного значения определено обязательное условие, чтобы иметь возможность участвовать в программе. При условии одоления автором канала подобного порогового значения, его заявка будет принята к рассмотрению, только уже с обязательным учетом строгости новых правил.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45
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