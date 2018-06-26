YouTube разрешит зарабатывать больше денег популярным видеоблогерам

Теперь, у популярных видеоблогеров появилась возможность зарабатывать значительно больше, и благодарить можно за это надо известную видеоплатформу YouTube. Учредители данной платформы приняли решение внедрения новых путей для увеличения дохода. Новую функцию назвали - «Channel Memberships», ее условия подразумевают платную подписку, за которую юзерам придется платить, и сумма назначена размером в 4,99 долларов. В данную стоимость входит получение зрителем канала помимо ограниченного контента на сервисе, еще и эмодзи, для возможности поделиться своими личными впечатлениями в комментариях, после очередного просмотра.Известно решение компания Google, принятое этой зимой, относительно смены политики защиты авторских прав, из решения следует, что теперь, для возможности иметь интернет-заработок на рекламе, необходимо наличие 4-х тысяч просмотренных часов, а так же более тысячи активных фолловеров. Для данного значения определено обязательное условие, чтобы иметь возможность участвовать в программе. При условии одоления автором канала подобного порогового значения, его заявка будет принята к рассмотрению, только уже с обязательным учетом строгости новых правил.