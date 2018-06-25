Пользователи Сети назвали Максима Галкина «королем собак»

Звездная семья в лице Аллы Борисовны Пугачевой, Максим Галкин и их детей Гари и Лизы устроили себе летний отдых и отправились на Кипр. И вот уже несколько дней знаменитости загорают на солнце и наслаждаются жизнью на одном из курортов. Также комик не забывает про своих фанатов и делится с ними фото и видео в социальной сети.Несколько часов назад Галкин опубликовал новую фотографию на страннице в Instagram, на которой запечатлен на берегу моря, а в руках у знаменитости находится маленькая собака. Взгляд на снимке у Максима очень серьезный.В комментариях подписчики начали писать самые различные названия к публикации комика. За короткое время пост Галкина собрал огромное количество лайков. Поклонники все же решили назвать супруга Аллы Борисовны «королем собак».