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Пользователи Сети назвали Максима Галкина «королем собак»

Известный комик, телеведущий и супруг примадонны российской эстрады Аллы Борисовны Пугачевой, Максим Галкин, поделился с подписчиками фотографией с отпуска. Знаменитость попросил своих преданных поклонников придумать, как подписать новую публикацию. В результате пользователи Сети назвали молодого человека «королем собак».

Звездная семья в лице Аллы Борисовны Пугачевой, Максим Галкин и их детей Гари и Лизы устроили себе летний отдых и отправились на Кипр. И вот уже несколько дней знаменитости загорают на солнце и наслаждаются жизнью на одном из курортов. Также комик не забывает про своих фанатов и делится с ними фото и видео в социальной сети.

Пользователи Сети назвали Максима Галкина «королем собак»

Несколько часов назад Галкин опубликовал новую фотографию на страннице в Instagram, на которой запечатлен на берегу моря, а в руках у знаменитости находится маленькая собака. Взгляд на снимке у Максима очень серьезный.

Пользователи Сети назвали Максима Галкина «королем собак»

В комментариях подписчики начали писать самые различные названия к публикации комика. За короткое время пост Галкина собрал огромное количество лайков. Поклонники все же решили назвать супруга Аллы Борисовны «королем собак».
 
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Валентина Макушина Вчера, 17:38
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