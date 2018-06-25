"Заряженный" кроссовер Audi RS Q8 будет мощнее Lamborghini Urus
Накануне стало известно о том, что мощность «заряженного» кроссовера Audi RS Q8 будет больше, чем у Lamborghini Urus. Немецкие производители оснастят новинку гибридной силовой установкой от Porsche Panamera E-Hybrid Sport Turismo.
Накануне в сеть выложили шпионские снимки RS-модификации кроссовера Audi и некоторую информацию о новинке. В частности, стало известно, что автомобиль будет комплектоваться гибридным агрегатом, состоящим из электрического мотора и ДВС V8 объёмом 4,0 литра. В общей сложности силовая установка выдаёт 680 лошадиных сил, что на 30 «лошадей» превышает производительность кроссовера Lamborghini Urus.
Отмечается, что в истории немецкой компании Audi RS Q8 станет самым мощным товарным автомобилем. «Заряженная» модификация кроссовера от обычной модели отличается модернизированной подвеской, улучшенной выпускной системой и более эффективными тормозами.
На рынке Audi RS Q8 составит конкуренцию таким автомобилям как BMW X6 M, Range Rover Sport SVR и Mercedes-Benz GLE 63 Coupe.
Накануне в сеть выложили шпионские снимки RS-модификации кроссовера Audi и некоторую информацию о новинке. В частности, стало известно, что автомобиль будет комплектоваться гибридным агрегатом, состоящим из электрического мотора и ДВС V8 объёмом 4,0 литра. В общей сложности силовая установка выдаёт 680 лошадиных сил, что на 30 «лошадей» превышает производительность кроссовера Lamborghini Urus.
Отмечается, что в истории немецкой компании Audi RS Q8 станет самым мощным товарным автомобилем. «Заряженная» модификация кроссовера от обычной модели отличается модернизированной подвеской, улучшенной выпускной системой и более эффективными тормозами.
На рынке Audi RS Q8 составит конкуренцию таким автомобилям как BMW X6 M, Range Rover Sport SVR и Mercedes-Benz GLE 63 Coupe.
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Добавил: Алина Вчера, 18:30