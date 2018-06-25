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Тигров начнут пересчитывать на Дальнем Востоке с помощью фотоловушек

Для особо охраняемых природных территорий Дальнего Востока запланировано начало совместного проекта, связанного с подсчетом обитаемых в настоящее время амурских тигров. Информация поступила от замедиректора по научной работе, сотрудника Сихотэ-Алинского заповедника Светланы Сутыриной. Передает агентство ТАСС.

Суетина уточнила, что соберут данные о хищниках с помощью специальных фотоловушек. Это пилотный проект по внедрению подобной технологии, такой оперативной системы обмена между заповедниками информации ранее не было, уточнила Сутырина. Специалист рассказал, что до этого, у каждой территории была самостоятельная работа, а формирование отчетности проходило отдельно и в разные сроки от остальных. Теперь есть общая договоренность, что данная работа будет вестись ежегодно, и по итогам ее завершения будет создана единая и доступная база.

Тигров начнут пересчитывать на Дальнем Востоке с помощью фотоловушек


Подведут итоги проекта и выскажут мнения к концу 2018 года. Все полученные данные послужат основой для публикаций научных сотрудников информации о реальном состоянии, отражающем текущую популяцию амурского тигра. Его уже давно занесли в Красную книгу, как один из исчезающих видов. В условиях дикой природы можно встретить не более 540 представителей. Причем в России сосредоточено 95% мировой популяции хищника.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 17:45
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