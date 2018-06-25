Викторию Романец с короткой стрижкой сравнили с Софией Ротару
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец постоянно держит поклонников в курсе новостей из своей личной жизни.
Одна из последних публикаций демонстрирует новую стрижку теледивы, которая всегда хвасталась роскошной гривой, а теперь решила укоротить ее длину.
По словам Виктории, ее волосы были наращенными, и теперь она решила дать им «отдохнуть».
Такой образ Романец пообещала поклонникам сохранить до конца лета.
Фанаты в комментариях отметили, что новая прическа идет Виктории не меньше чем длинные косы, а кое-кто даже отметил, что Романец стала похожа на украинскую певицу Софию Ротару.
«Очень здорово с укороченными тебе волосами. И впрямь, на Ротару молодую похожа стала», – написали в отзывах фолловеры.
Одна из последних публикаций демонстрирует новую стрижку теледивы, которая всегда хвасталась роскошной гривой, а теперь решила укоротить ее длину.
По словам Виктории, ее волосы были наращенными, и теперь она решила дать им «отдохнуть».
Такой образ Романец пообещала поклонникам сохранить до конца лета.
Фанаты в комментариях отметили, что новая прическа идет Виктории не меньше чем длинные косы, а кое-кто даже отметил, что Романец стала похожа на украинскую певицу Софию Ротару.
«Очень здорово с укороченными тебе волосами. И впрямь, на Ротару молодую похожа стала», – написали в отзывах фолловеры.