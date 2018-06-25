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Викторию Романец с короткой стрижкой сравнили с Софией Ротару

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец постоянно держит поклонников в курсе новостей из своей личной жизни.

Одна из последних публикаций демонстрирует новую стрижку теледивы, которая всегда хвасталась роскошной гривой, а теперь решила укоротить ее длину.

Викторию Романец с короткой стрижкой сравнили с Софией Ротару

По словам Виктории, ее волосы были наращенными, и теперь она решила дать им «отдохнуть».

Такой образ Романец пообещала поклонникам сохранить до конца лета.

Фанаты в комментариях отметили, что новая прическа идет Виктории не меньше чем длинные косы, а кое-кто даже отметил, что Романец стала похожа на украинскую певицу Софию Ротару.

«Очень здорово с укороченными тебе волосами. И впрямь, на Ротару молодую похожа стала», – написали в отзывах фолловеры.
 
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 13:09
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