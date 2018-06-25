Викторию Романец с короткой стрижкой сравнили с Софией Ротару

Публикация от Виктория Романец (@_viktoriya_14) 24 Июн 2018 в 11:59 PDT

Одна из последних публикаций демонстрирует новую стрижку теледивы, которая всегда хвасталась роскошной гривой, а теперь решила укоротить ее длину.По словам Виктории, ее волосы были наращенными, и теперь она решила дать им «отдохнуть».Такой образ Романец пообещала поклонникам сохранить до конца лета.Фанаты в комментариях отметили, что новая прическа идет Виктории не меньше чем длинные косы, а кое-кто даже отметил, что Романец стала похожа на украинскую певицу Софию Ротару., – написали в отзывах фолловеры.