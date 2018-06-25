В Хабаровском крае обнаружены новые доисторические артефакты

Целая коллекция древних петроглифов была обнаружена в районе села Сикачи-Алян, уникальные памятники которого несколько лет числятся в предварительных списках культурного наследия ЮНЕСКО. Спад воды в Амуре позволил исследователям детально изучить подводные объекты и обнаружить новые наскальные рисунки.В ходе научных изысканий применялось новейшее оборудование с последующим созданием 3D-моделей, фотофиксацией и сканированием подводного пространства. Ученым удалось установить местонахождение петроглифов, о которых было известно еще в прошлом веке, но информация о которых была потеряна в силу обстоятельств. Кроме них были найдены и неизвестные до сей поры рисунки с изображением животных.Специалисты с прискорбием отметили, что бесценные объекты подвергаются разрушению и нуждаются в защите государства.