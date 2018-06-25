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В Хабаровском крае обнаружены новые доисторические артефакты

Российские ученые обнаружили в Хабаровском крае несколько прежде неизвестных доисторических артефактов. Речь идет о базальтовых валунах с петроглифами, которые были найдены благодаря аномально никому уровню воды в Амуре.

В Хабаровском крае обнаружены новые доисторические артефакты


Целая коллекция древних петроглифов была обнаружена в районе села Сикачи-Алян, уникальные памятники которого несколько лет числятся в предварительных списках культурного наследия ЮНЕСКО. Спад воды в Амуре позволил исследователям детально изучить подводные объекты и обнаружить новые наскальные рисунки.

В Хабаровском крае обнаружены новые доисторические артефакты


В ходе научных изысканий применялось новейшее оборудование с последующим созданием 3D-моделей, фотофиксацией и сканированием подводного пространства. Ученым удалось установить местонахождение петроглифов, о которых было известно еще в прошлом веке, но информация о которых была потеряна в силу обстоятельств. Кроме них были найдены и неизвестные до сей поры рисунки с изображением животных.

Специалисты с прискорбием отметили, что бесценные объекты подвергаются разрушению и нуждаются в защите государства.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Вчера, 13:30
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