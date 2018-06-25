В Дании во время строительства нашли корабль возрастом в 500 лет
В Дании на берегу острова Зеландия строителям удалось отыскать корабль возрастом в 500 лет. Древесина прекрасно сохранилась до настоящего момента, отмечают археологи.
Судя по сохранившимся географическим картам XVIIII века, ранее берега архипелага были под водой, поэтому корабль оказался затопленным. Судно было длиной 16 м, в ширину объект достигал 7 м. Артефакт является наиболее крупным старинным кораблем, обнаруженным на территории Дании.
Археологи отмечают, что сам корабль сделан из дуба. Кроме того, во время строительства морского судна использовались гвозди из железа, плетеные канаты и уплотнитель природного происхождения. Работы по раскопкам продолжаются, когда на удаление земли и освобождение нижней части судна уйдет около месяца.