В Дании во время строительства нашли корабль возрастом в 500 лет

Судя по сохранившимся географическим картам XVIIII века, ранее берега архипелага были под водой, поэтому корабль оказался затопленным. Судно было длиной 16 м, в ширину объект достигал 7 м. Артефакт является наиболее крупным старинным кораблем, обнаруженным на территории Дании.Археологи отмечают, что сам корабль сделан из дуба. Кроме того, во время строительства морского судна использовались гвозди из железа, плетеные канаты и уплотнитель природного происхождения. Работы по раскопкам продолжаются, когда на удаление земли и освобождение нижней части судна уйдет около месяца.