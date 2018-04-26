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Ученые так и не раскрыли тайну древнейшей скульптуры мира - Шигирского идола

Что может быть более жутким, чем старая, высушенная мумия или скелет? Ученые считают, что более кошмарным может быть только то, что ее высота составит 3,5 метра, как у грозной деревянной скульптуры, покрытой странными лицами, вырезанной из торфяного болота в России еще в 1894 году.

Ученые так и не раскрыли тайну древнейшей скульптуры мира - Шигирского идола


Раскопанный в 1894 году золотодобытчиками на Урале России странный тотем, названный «Шигирским идолом», первоначально был датирован примерно 9,900 годами.

По имеющимся оценкам, изначально он был около 4,5 метра в высоту, хотя его куски пропали без вести, а антропологи отметили, что на его разных частях человеческого тела есть пять лиц, в том числе один на голове. Тем не менее, более поздний тест в 1990-х годах показал, что эта цифра была фактически ближе к 11 500 годам, что сделало ее в два раза старше, чем пирамиды в Гизе, и обеспечила ее место как старейшая деревянная монументальная скульптура в мире.

Но это еще не все. В 2003 году на статуе было обнаружено шестое лицо, которое оказалось более похожим на животных. Затем, в 2014 году, было обнаружено еще одно скрытое лицо, в результате чего общее количество лиц, высеченных на Шигирском идоле, достигло семи.

Доподлинно неизвестно, каково настоящее предназначение идола, но у археолога Томаса Тербергера есть некоторые идеи: «Такая большая скульптура была хорошо видна сообществу охотников и собирателей, и, возможно, было важно продемонстрировать свою родословную. Возможно также, что это было связанно с конкретными мифами и богами, но это трудно доказать».

Таким образом, тайна странного Шигирского идола остается пока нераскрытой, и кто знает, какие ужасы на самом деле скрывают его жуткие лица.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:23
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