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Ученые: На поверхности Солнца рядом с центром появилось огромное пятно

Российские ученые во время наблюдений за поверхностью Солнца заметили рядом с центром появление огромного пятна. Оно протянулось на сотни тысяч километров, но может просто уйти на другую сторону горизонта при благоприятных обстоятельствах.

Области, где была замечена активность светила, считаются самыми красивыми, а их формирование происходит возле пятен. Эта система с огромными магнитными петлями наполняется плазмой, а ее размеры могут быть больше расстояния между нашей планетой и Луной.

Ученые: На поверхности Солнца рядом с центром появилось огромное пятно


Люди не могут увидеть обычным зрением пятно из-за ультрафиолетового спектра, поглощающегося атмосферой, но спутники могут наблюдать за ним в космосе. Если в ближайшие дни не возникнет перестройка магнитной конфигурации звезды, человечество не ощутит последствий таких образований.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:35
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