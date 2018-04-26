Ученые: На поверхности Солнца рядом с центром появилось огромное пятно

Области, где была замечена активность светила, считаются самыми красивыми, а их формирование происходит возле пятен. Эта система с огромными магнитными петлями наполняется плазмой, а ее размеры могут быть больше расстояния между нашей планетой и Луной.Люди не могут увидеть обычным зрением пятно из-за ультрафиолетового спектра, поглощающегося атмосферой, но спутники могут наблюдать за ним в космосе. Если в ближайшие дни не возникнет перестройка магнитной конфигурации звезды, человечество не ощутит последствий таких образований.