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Ольге Бузовой предложили стать лицом компании "В рот круглый год"

Ольге Бузовой предложили стать лицом рекламной компании Burger King "В рот круглый год" с условием еженедельно поедать продукцию бренда на камеру.

Директор по коммуникациям известного российского ресторана Шестов отправил певице письмо с изложенным предложением, копия которого попала в интернет.

Ольге Бузовой предложили стать лицом компании "В рот круглый год"

Поскольку маркетологи Burger King подсчитали, что форма рта у Бузовой идеальна для употребления Воппера, такое зрелище с Ольгой в главной роли позитивно скажется на продажах фастфуда.

Для этого теледиву попросили съесть на видео бургер и сказать: "В рот круглый год - с удовольствием". При подписании контракта условие необходимо будет повторять еженедельно с различными вариациями, заливая всё в Instagram.

Ольге Бузовой предложили стать лицом компании "В рот круглый год"

Хотя составлено деловое письмо весьма официально, пользователи Сети посчитали его за жестокий розыгрыш и решили, что на подобные выпады звезда может разве что отреагировать угрозой суда.

Ранее Ксения Бородина выжила из проекта Ольгу Бузову.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:00
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