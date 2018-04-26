Ольге Бузовой предложили стать лицом компании "В рот круглый год"
Ольге Бузовой предложили стать лицом рекламной компании Burger King "В рот круглый год" с условием еженедельно поедать продукцию бренда на камеру.
Директор по коммуникациям известного российского ресторана Шестов отправил певице письмо с изложенным предложением, копия которого попала в интернет.
Поскольку маркетологи Burger King подсчитали, что форма рта у Бузовой идеальна для употребления Воппера, такое зрелище с Ольгой в главной роли позитивно скажется на продажах фастфуда.
Для этого теледиву попросили съесть на видео бургер и сказать: "В рот круглый год - с удовольствием". При подписании контракта условие необходимо будет повторять еженедельно с различными вариациями, заливая всё в Instagram.
Хотя составлено деловое письмо весьма официально, пользователи Сети посчитали его за жестокий розыгрыш и решили, что на подобные выпады звезда может разве что отреагировать угрозой суда.
Ранее Ксения Бородина выжила из проекта Ольгу Бузову.
Директор по коммуникациям известного российского ресторана Шестов отправил певице письмо с изложенным предложением, копия которого попала в интернет.
Поскольку маркетологи Burger King подсчитали, что форма рта у Бузовой идеальна для употребления Воппера, такое зрелище с Ольгой в главной роли позитивно скажется на продажах фастфуда.
Для этого теледиву попросили съесть на видео бургер и сказать: "В рот круглый год - с удовольствием". При подписании контракта условие необходимо будет повторять еженедельно с различными вариациями, заливая всё в Instagram.
Хотя составлено деловое письмо весьма официально, пользователи Сети посчитали его за жестокий розыгрыш и решили, что на подобные выпады звезда может разве что отреагировать угрозой суда.
Ранее Ксения Бородина выжила из проекта Ольгу Бузову.