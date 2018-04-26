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Анастасия Волочкова показала свои изуродованные ноги после профессиональных тренировок в Instagram

Балерина опубликовала в Instagram фото, позируя перед камерами с изуродованными ногами после профессиональных тренировок. Поклонники Анастасии Волочковой были шокированы таким зрелищем, а также узнали, что она имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Медики сообщили звезде, что такие симптомы могут стать причиной недугов, вызывающих паралич. Они советуют ей пройти обследование и начать лечение недуга на ранней стадии. В процессе диагностики станет ясно, что происходит в суставах и сухожилиях Анастасии Волочковой, что также относится к венам, нервным окончаниям и костям.

Анастасия Волочкова показала свои изуродованные ноги после профессиональных тренировок в Instagram


Сама артистка пожаловалась на сильную боль во время движений. Она имеет большие проблемы во время покупки обуви из-за мозолей и шишек, а потому часто заказывает пошив. Подписчики сразу заметили признаки варикоза и артроза на ногах у знаменитости, после чего посоветовали ей заняться своим здоровьем.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:05
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