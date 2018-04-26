Карты Google Maps зафиксировали полет НЛО над домами в Финляндии

Огромный объект был замечен, когда решил показаться рядом с деревьями. Пришельцы внимательно осматривали окрестности, после чего решили быстро набрать скорость и исчезнуть в небе. НЛО с металлической поверхностью имел вид летающей тарелки.Эксперты отметили, что аналогичный внеземной корабль раньше пролетал над территорией США. Многие свидетели события из Нью-Йорка видели его в небе над городом, а также пользователи сетей не сомневаются, что сейчас гуманоиды решили совершить путешествие в этом уголке мире.