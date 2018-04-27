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В мае стартуют продажи нового неттопа Dell OptiPlex 5060 Micro

Компания Dell в мае текущего года намерена вывести на рынок новый компактный компьютер OptiPlex 5060 Micro, который будет работать на базе аппаратной платформы Intel Coffee Lake. Сообщается, что в самой мощной комплектации устройство получит 6-ядерный процессор Core i7-8700. Тактовая частота работы такого чипа находится в пределах от 3,2 до 4,6 ГГц.

В мае стартуют продажи нового неттопа Dell OptiPlex 5060 Micro


Помимо хорошего процессора неттоп Dell OptiPlex 5060 Micro получит поддержку памяти DDR4-2666, максимальный объем которой может достигать 32 Гб. Также стоит выделить наличие портов для подключения 2,5-дюймового носителя данных и твердотельного модуля типа M.2 2280.

Из дополнительного оснащения стоит выделить порты USB 3.0, USB Type-C 3.1 Gen 2, HDMI 2.0b и DisplayPort. Для беспроводной связи и работы в Интернет имеются контроллеры Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2/5 и Gigabit Ethernet.

На данный момент известно, что новинка OptiPlex 5060 Micro получит ценник с показателем 600 долларов.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00
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