В Ростовской области обнаружена дорога возрастом 38 миллионов лет

Оно было в Тарасовском районе под пластами грунта. Участок с кварцевыми плитами, плотно соединенными между собой, заинтересовал археологов. Они отметили, что дорога была построена в период среднего эоцена, но обратили внимание на следы обработки, отставленные неизвестными инструментами.Также на поверхности находились необычные круги и линии, напоминающие изображения, найденные археологами на британском мегалите Ахнабрека. Вот только местные жители растащили для своих нужд исторические раритеты и раскололи уникальные плиты, после чего ученые не смогли выяснить, кто мог построить дорогу в тот период.