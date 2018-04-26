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В Ростовской области обнаружена дорога возрастом 38 миллионов лет

В Ростовской области строители песчаного карьера обнаружили дорогу возрастом 38 миллионов лет. События произошли в 90-х годах, но, к сожалению, ученые не смогли полностью исследовать древнее сооружение.

Оно было в Тарасовском районе под пластами грунта. Участок с кварцевыми плитами, плотно соединенными между собой, заинтересовал археологов. Они отметили, что дорога была построена в период среднего эоцена, но обратили внимание на следы обработки, отставленные неизвестными инструментами.

В Ростовской области обнаружена дорога возрастом 38 миллионов лет


Также на поверхности находились необычные круги и линии, напоминающие изображения, найденные археологами на британском мегалите Ахнабрека. Вот только местные жители растащили для своих нужд исторические раритеты и раскололи уникальные плиты, после чего ученые не смогли выяснить, кто мог построить дорогу в тот период.
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dzen / Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:08
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