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Поклонник Тейлор Свифт провел ночь в доме певицы

По всей видимости, у певицы Тейлор Свифт самые отчаянные поклонники. Некоторые грабят ради нее банки, некоторые преследуют, а кое-кому удалось провести ночь в доме артистки.

Поклонник Тейлор Свифт провел ночь в доме певицы


На днях Роджер Альварадо, фанат певицы, проник в ее апартаменты в Нью-Йорке, пока она была в отъезде. Мужчина решил не просто осмотреть дом кумира, но и провести там ночь. Он, как у себя дома, сходил в душ, а потом прилег на кровать хозяйки.

По прошествии нескольких часов соседи Свифт увидели в ее доме разбитое окно и позвонили в полицию. Мужчину арестовали, а звезда боится ехать домой.

На данный момент Тейлор Свифт поддерживает отношения с 27-летним Джо Элвином, британским актером. До отношений с ним певице не везло на личном фронте. По словам самой Тейлор, каждый новый роман заканчивался для нее разбитым сердцем. Хочется верить, что в этот раз ей больше повезет.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:00
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