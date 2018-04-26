Поклонник Тейлор Свифт провел ночь в доме певицы

На днях Роджер Альварадо, фанат певицы, проник в ее апартаменты в Нью-Йорке, пока она была в отъезде. Мужчина решил не просто осмотреть дом кумира, но и провести там ночь. Он, как у себя дома, сходил в душ, а потом прилег на кровать хозяйки.По прошествии нескольких часов соседи Свифт увидели в ее доме разбитое окно и позвонили в полицию. Мужчину арестовали, а звезда боится ехать домой.На данный момент Тейлор Свифт поддерживает отношения с 27-летним Джо Элвином, британским актером. До отношений с ним певице не везло на личном фронте. По словам самой Тейлор, каждый новый роман заканчивался для нее разбитым сердцем. Хочется верить, что в этот раз ей больше повезет.