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Новая космическая карта от ESA революционизирует взгляд на Млечный Путь

Спутник Gaia от ESA предоставил важную информацию, которая дает ученым «точную яркость, расстояния, движения и цвета» около 1,7 миллиарда звезд в Млечном Пути, сделав его первым шагом в создании точной звездной карты нашей домашней галактики.

Новая космическая карта от ESA революционизирует взгляд на Млечный Путь


Объем данных ошеломляет даже для ученых, привыкших измерять вещи в световых годах и астрономических единицах.

«Я работаю над тем, чтобы понять Млечный Путь и образование Млечного Пути значительную часть моей научной карьеры, и объем информации, который раскрывает Gaia в некотором смысле, составляет тысячи или даже сотни тысяч раз больше чем любая информация, которую мы имели ранее. Мы действительно говорим о огромном изменении наших знаний о Млечном Пути ». – сообщил астрофизик Дэвид Хогг



Данные уже используются для создания видеороликов, показывающих не только движение звезд, но и созвездий. Но даже это не полная картина Млечного Пути. По оценкам, в нашей галактике насчитывается около 100 миллиардов звезд, что означает, что Gaia зафиксировал лишь около 1-2% из них.

Но даже этого дробного количества достаточно, чтобы подпитывать целую жизнь исследований, говорит астроном Джеки Фахерти: «Это данные, над которыми мы будем работать до конца своей карьеры. Вероятно, ни один набор данных не будет конкурировать с этим».
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:22
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