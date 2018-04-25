Новая космическая карта от ESA революционизирует взгляд на Млечный Путь

Объем данных ошеломляет даже для ученых, привыкших измерять вещи в световых годах и астрономических единицах.«Я работаю над тем, чтобы понять Млечный Путь и образование Млечного Пути значительную часть моей научной карьеры, и объем информации, который раскрывает Gaia в некотором смысле, составляет тысячи или даже сотни тысяч раз больше чем любая информация, которую мы имели ранее. Мы действительно говорим о огромном изменении наших знаний о Млечном Пути ». – сообщил астрофизик Дэвид ХоггДанные уже используются для создания видеороликов, показывающих не только движение звезд, но и созвездий. Но даже это не полная картина Млечного Пути. По оценкам, в нашей галактике насчитывается около 100 миллиардов звезд, что означает, что Gaia зафиксировал лишь около 1-2% из них.Но даже этого дробного количества достаточно, чтобы подпитывать целую жизнь исследований, говорит астроном Джеки Фахерти: «Это данные, над которыми мы будем работать до конца своей карьеры. Вероятно, ни один набор данных не будет конкурировать с этим».