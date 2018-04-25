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Разработанное учеными устройство обнаружения ядерной радиации может обезопасить страну

Исследовательская группа Северо-западного университета и Аргоннской национальной лаборатории разработала исключительный материал следующего поколения для обнаружения ядерного излучения, который может обеспечить значительно менее дорогую альтернативу детекторам, используемых сейчас в коммерческих целях.

Разработанное учеными устройство обнаружения ядерной радиации может обезопасить страну


В частности, высокопроизводительный материал используется в устройстве, которое может обнаруживать гамма-лучи, слабые сигналы, выделяемые ядерными материалами, и может легко идентифицировать отдельные радиоактивные изотопы.

Потенциальные применения для нового устройства включают более распространенные детекторы, в том числе карманные, для ядерного оружия и материалов, а также приложения в области биомедицинской визуализации, астрономии и спектроскопии.

«Правительствам мира требуется быстрый и недорогой способ обнаружения гамма-лучей и ядерной радиации для борьбы с террористической деятельностью, такой как контрабанда и грязные бомбы, а также распространение ядерных материалов. Это было очень сложной задачей для ученых. Теперь у нас есть новое поколение недорогих полупроводниковых приборов, хорошо работающих при комнатной температуре», - сказал Меркури Г. Канатцидис из Северо-западного округа.

Исследование было опубликовано на этой неделе в журнале Nature Communications.

Исследователи сравнили эффективность своего нового детектора бромистого цезия с обычным детектором теллурида кадмия цинка (CZT) и обнаружили, что он точно так же работает и при обнаружении гамма-лучей с высоким разрешением от кобальта-57.

«Мы достигли той же производительности за два года исследований и разработок, как это делали другие за 20 лет с использованием теллурида кадмия цинка, дорогостоящего материала, который в настоящее время используется», - сказал Канацидис.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 20:28
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