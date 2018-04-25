Разработанное учеными устройство обнаружения ядерной радиации может обезопасить страну

В частности, высокопроизводительный материал используется в устройстве, которое может обнаруживать гамма-лучи, слабые сигналы, выделяемые ядерными материалами, и может легко идентифицировать отдельные радиоактивные изотопы.Потенциальные применения для нового устройства включают более распространенные детекторы, в том числе карманные, для ядерного оружия и материалов, а также приложения в области биомедицинской визуализации, астрономии и спектроскопии.«Правительствам мира требуется быстрый и недорогой способ обнаружения гамма-лучей и ядерной радиации для борьбы с террористической деятельностью, такой как контрабанда и грязные бомбы, а также распространение ядерных материалов. Это было очень сложной задачей для ученых. Теперь у нас есть новое поколение недорогих полупроводниковых приборов, хорошо работающих при комнатной температуре», - сказал Меркури Г. Канатцидис из Северо-западного округа.Исследование было опубликовано на этой неделе в журнале Nature Communications.Исследователи сравнили эффективность своего нового детектора бромистого цезия с обычным детектором теллурида кадмия цинка (CZT) и обнаружили, что он точно так же работает и при обнаружении гамма-лучей с высоким разрешением от кобальта-57.«Мы достигли той же производительности за два года исследований и разработок, как это делали другие за 20 лет с использованием теллурида кадмия цинка, дорогостоящего материала, который в настоящее время используется», - сказал Канацидис.