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По мнению зрителей, Ксения Бородина недолюбливает Марину Африкантову

Несколько недель назад на ток-шоу «Разбор» обсуждалась долгожительница телепроекта «Дом-2» Марина Африкантова, которая сейчас строит отношения с Романом Капаклы.

Так, высказаться по поводу блондинки решила экс-участница Елена Бушина. Она заявила, что шокирована тем, как легко девушке удается перескакивать от одного партнера к другому и заставлять зрителя поверить в искренность своих чувств.

По мнению зрителей, Ксения Бородина недолюбливает Марину Африкантову

Такие слова сильно задели Марину. Она пыталась оправдаться, но в конечном итоге просто расплакалась от отчаяния.

Стоит отметить, что согласилась с Бушиной и Ксения Бородина, которая знакома с Африкантовой с самого первого ее дня на проекте и воочию наблюдала за всеми ее избранниками и отношениями.

По мнению зрителей, Ксения Бородина недолюбливает Марину Африкантову

На данный момент этот «Разбор» уже практически забыли, не любит вспоминать о нем и сама участница, до сих пор считая, что ее обидели и унизили не за что. Согласны с ней и ее фанаты, которые на днях вспомнили эту историю и заявили, что ведущая вообще не имела права негативно высказываться в адрес своей подопечной.

По их мнению, Ксения за что-то недолюбливает Марину, а потому даже сейчас, когда она помирилась с Ромой и простила его за обман с Египтом, Бородина не может успокоится и провоцирует девушку на скандал.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:46
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