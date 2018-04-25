По мнению зрителей, Ксения Бородина недолюбливает Марину Африкантову

Так, высказаться по поводу блондинки решила экс-участница Елена Бушина. Она заявила, что шокирована тем, как легко девушке удается перескакивать от одного партнера к другому и заставлять зрителя поверить в искренность своих чувств.Такие слова сильно задели Марину. Она пыталась оправдаться, но в конечном итоге просто расплакалась от отчаяния.Стоит отметить, что согласилась с Бушиной и Ксения Бородина, которая знакома с Африкантовой с самого первого ее дня на проекте и воочию наблюдала за всеми ее избранниками и отношениями.На данный момент этот «Разбор» уже практически забыли, не любит вспоминать о нем и сама участница, до сих пор считая, что ее обидели и унизили не за что. Согласны с ней и ее фанаты, которые на днях вспомнили эту историю и заявили, что ведущая вообще не имела права негативно высказываться в адрес своей подопечной.По их мнению, Ксения за что-то недолюбливает Марину, а потому даже сейчас, когда она помирилась с Ромой и простила его за обман с Египтом, Бородина не может успокоится и провоцирует девушку на скандал.